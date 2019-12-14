Главную ель Владимира заменят или отремонтируют

Ель «Домашняя», в канун зимних праздников устанавливаемая на Соборной площади Владимира, требует ремонта или замены. Её потрёпанный вид сейчас обсуждают в соцсетях горожане. По их мнению, искусственная ель заметно поредела, утратив прежний лоск и красоту. В нынешнем году из муниципальной казны на её установку и сборку потрачено 1,2 миллиона рублей (в прежние годы затраты доходили до 1,5 миллионов). На эту сумму подрядчики умудрились закупить даже новые игрушки.

Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:

Ёлке уже второй десяток лет. Это одна из самых красивых елей среди областных центров.

Сейчас Андрей Станиславович (Шохин) дал поручение рассмотреть по возможностям бюджета, конечно, либо реновацию, либо приобретение новой.

Это дело будущего. Мы считаем каждую копейку. Есть и более приоритетные задачи.

Действительно, ёлка слегка исхудала. Это правда.

Главную искусственную ель приобрели за бюджетный счет в 2005 году. Она стоила свыше 6 миллионов рублей. Любопытно то, что в прошлом году зелёную красавицу уже ремонтировали. На торгах был размещен контракт на закупку для неё хвои. За 800 тысяч рублей подрядчик снял старую хвою с поврежденных веток, прикрепил новую, отремонтировал каркас еловых лап, а также подновил светодинамические сосульки и пластиковые шары в гирляндах. Однако в этом году ель своим видом не радует.

Ежегодно на новогоднее украшение города Владимира тратится порядка 8 миллионов рублей.

Каждый год городское управление наружной рекламы старается заказать и изготовить новые арт-объекты и гирлянды. В этом году украшением обновленного сквера на Чайковского стал световой рояль. На Спасском холме появится шесть световых одуванчиков. Об этом «Призыв» сообщал здесь. На склонах улицы Комиссарова закрепят 20 деревьев-листиков. В ближайшие дни установят конструкции со световыми прожекторами на площади Ленина.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»