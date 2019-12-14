Главную ель Владимира заменят или отремонтируют

Ель «Домашняя», в канун зимних праздников устанавливаемая на Соборной площади Владимира, требует ремонта или замены. Её потрёпанный вид сейчас обсуждают в соцсетях горожане. По их мнению, искусственная ель заметно поредела, утратив прежний лоск и красоту. В нынешнем году из муниципальной казны на её установку и сборку потрачено 1,2 миллиона рублей (в прежние годы затраты доходили до 1,5 миллионов). На эту сумму подрядчики умудрились закупить даже новые игрушки.
Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:
- Ёлке уже второй десяток лет. Это одна из самых красивых елей среди областных центров.
- Сейчас Андрей Станиславович (Шохин) дал поручение рассмотреть по возможностям бюджета, конечно, либо реновацию, либо приобретение новой.
- Это дело будущего. Мы считаем каждую копейку. Есть и более приоритетные задачи.
- Действительно, ёлка слегка исхудала. Это правда.
Главную искусственную ель приобрели за бюджетный счет в 2005 году. Она стоила свыше 6 миллионов рублей. Любопытно то, что в прошлом году зелёную красавицу уже ремонтировали. На торгах был размещен контракт на закупку для неё хвои. За 800 тысяч рублей подрядчик снял старую хвою с поврежденных веток, прикрепил новую, отремонтировал каркас еловых лап, а также подновил светодинамические сосульки и пластиковые шары в гирляндах. Однако в этом году ель своим видом не радует.
Ежегодно на новогоднее украшение города Владимира тратится порядка 8 миллионов рублей.
Каждый год городское управление наружной рекламы старается заказать и изготовить новые арт-объекты и гирлянды. В этом году украшением обновленного сквера на Чайковского стал световой рояль. На Спасском холме появится шесть световых одуванчиков. Об этом «Призыв» сообщал здесь. На склонах улицы Комиссарова закрепят 20 деревьев-листиков. В ближайшие дни установят конструкции со световыми прожекторами на площади Ленина.
Анна Тумановская
Фото и видео «Призыв»
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