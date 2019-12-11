Главная российская цыганка посетила школу в Сновицах

За образование цыганских детей в Сновицах плотно взялись учителя и чиновники Суздальского района. Вот уже три года как здесь открыты специальные классы для школьников этой национальности. Сегодня сельское учебное заведение посетила Надежда Деметр — глава цыганской автономии, а также член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Она признает: заманить цыган в школу очень сложно. Если в советское время они учились хотя бы 8 классов, то сейчас не все досиживают и до 3 класса. В России у цыган «две беды», говорит Надежда Деметр, — это низкий уровень образования и подпорченный имидж.

Надежда Деметр, президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган:

Стереотипы, которые кочуют с нами из века в век, очень сложно изменить. Мы пытаемся, стараемся, но большинство людей мыслят этими стереотипами. Поэтому изменить общественное мнение о цыганах – важная задача. И где бы ни были, мы обязательно обращаем внимание на то, как дети включены в систему образования. Хотелось бы, чтобы новое поколение, а цыгане очень консервативное общество, и нам нужны креативные, образованные люди, которые бы изменили эту ситуацию.

Я настолько тронута той ситуацией в школе, в которую мы сегодня приехали. Это потрясающе, потому что я знаю насколько сложно детей этой этнической группы колдерари, втянуть в систему образования. И то, что дети здесь учатся, это замечательно!

Надежда Деметр присутствовала сразу на нескольких открытых уроках. Ребята показывали свои знания по русскому языку и литературе. В конце занятий они выступили с концертом перед своими мамами. Сами цыганки признаются, что в школу никогда не ходили, учились дома. В таборе молодым семьям с воспитанием детей помогают родители. Но старшее поколение не препятствует посещению школы. Дети в основном приносят домой пятерки и даже родителей умудряются обучать.

Мамы-цыганки и дети об учебе в школе:

Сабина: Да, конечно, мы рады. У меня двое детей ходят в эту школу и учатся хорошо. Меня всё устраивает. Делаем вместе домашнее задание. Но иногда сложно получается. Самое сложное, когда надо что-то придумывать. Даже не знаю, как этот урок называется.

Светлана: Он сам читает, он послушный. Сам уроки делаем, сам встает. Когда сын пошел в 1 класс, я тоже с ним научилась читать, писать. То есть он меня поддерживает, а я его.

Дети: Хорошо очень здесь учиться. Такой большой класс. И вкусно здесь пахнет…

Табор в Сновицах появился в начале 2000-х годов.

Приучать детей к чистописанию и грамматике начали постепенно. Большой рывок в этом направлении был сделан за последние пять лет. Руководству школы и педагогам пришлось посетить табор, познакомиться с цыганскими семьями и бароном. Сначала дети обучались вперемешку с русскими. Потом было принято решение – проводить для них отдельные занятия. Первый цыганский класс открылся три года назад, в нем было 15 человек. Дети научились читать и писать. Сейчас они продолжают следовать общеобразовательной программе. Педагоги надеются, что цыганские школьники дойдут до 9 класса и выпустятся со всеми ребятами. Но есть одно «но». После 3 класса детей в таборе, как правило, начинают уже сватать. В 14 лет – это уже состоявшиеся семьи.

— Мы хотим, чтобы они начальную школу закончили, 9 классов, чтобы была хоть какая-то профориентация. Мы стали детей даже подвозить к школе, хотя они живут в этом селе. – поделилась Татьяна Срибная, заместитель главы администрации Суздальского района по социальным вопросам. – Конечно, меня пугает сватовство, но мы на это повлиять не можем. Я спорила серьезно с цыганским бароном, которому я говорила, раз вы граждане РФ, подчиняйтесь законам. Здесь не только права, но и обязанности. И самое главное из них – право ребенка на образование.

Галина Власова, директор Сновицкой школы:

Вы знаете, у них, конечно, свои цыганские законы, в которые мы вмешиваться не имеем права. Мы стараемся уважительно относиться к этим законам и подстраиваться под эти законы, давать всё возможное за эти сроки, пока дети у нас в школе.

Но по словам цыганских женщин, женитьба образованию не будет помехой. Многие даже выразили желание, чтобы их дети получили высшее образование и нашли себе достойную профессию, влились в общество. Для этого в школе им готовы помочь –дать необходимые знания. Сейчас здесь обучается 357 детей. Из них 28 ребят – цыганской национальности, а также есть дети из семей таджиков, узбеков, армян и грузин.

Ранее «Призыв» сообщал, что цыганки приставали к посетителям торгового центра.

Татьяна Данилова

Фото, видео «Призыв»