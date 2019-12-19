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Глава администрации поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России  рассмотрел дело, возбужденное Владимирским УФАС России, в отношении главы администрации поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области.

В июле 2019 года должностным лицом заказчика была утверждена документация по строительству блочно-модульной котельной для теплоснабжения поселка Мелехово, расположенной по адресу: Владимирская область, Ковровский район, поселок Мелехово, ул. Первомайская, 33-в.

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России установил, что в рассматриваемом случае, должностное лицо заказчика утвердило аукционную документацию с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Рассмотрев материалы дела,  заместитель руководителя Владимирского УФАС  России признал должностное лицо — главу администрации поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области виновным в совершении административного правонарушения и привлек к административной ответственности  в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей  в доход бюджета.

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