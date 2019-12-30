Gillette – лучше для мужчины есть!

Или вот о рекламе. До последнего времени пользовался «Gillette Fusion» – ну, бритва, в общем, «Жилетт», лучше для мужчины нет. Хорошая вещь. Станок, не помню, подарил кто-то, а лезвия – расходные единицы, время от времени надо покупать. Они дорогие, зараза. До скачка валюты набор из двух штук рублей 400 стоил, а сейчас что-то под тысячу. Хоть и бреют долго… Ну, как долго? – полгода, допустим. Потом снова покупай, снова тысяча – жалко!

Последний раз пошёл в магазин, посмотрел и решил – дудки! Чай, не баре – щёки скоблить можно и утюгом (при желании). А куплю-ка я себе одноразовых, пластмассовых, дешёвых — глядишь, и ничего. Не зарежусь. Раньше брился – жив. Это вот после «Невы» за 25 копеек и хороших за рубль такие пошли – в начале 90-х. Мы ими сначала баловались, а потом реклама забила якоря: «Гладкое бритьё», «Лёгкое скольжение», футболисты какие-то посыпались, хоккеисты (или я это уже с «Nivea» путаю?) – и всё, понеслось, сначала «Gillette Slalom», потом «Gillette Sensor Excel», «Gillette Mach», затем то ли «Fusion», то ли не «Fusion», но сейчас точно «Fusion»; станки всё изящнее, всё красивее – в отличие от поверхности, которую они обрабатывают. И стоят всё дороже – об этом, впрочем, говорил. Так вот: куплю, думаю, одноразовых. Рискну. В крайнем случаю, залеплю газеткой раны. Шрамы украшают мужчин.

Купил какой-то пакетик с пятью станочками за 180 рублей. Можно было и дешевле, но подумал – пусть. Уже здорово. Уже экономия о-го-го. Пришёл домой, лицо ополоснул, мысленно составил завещание, и… И вы знаете, ничего. Хорошо даже. С непривычки первый раз шею ободрал. Потом приспособился. Сейчас бреюсь без газет. И с пеной того… Раньше она у меня тоже была «лучше для мужчины нет». А потом огляделся – других навалом. Не всё качественное, прямо скажу. Есть бяка. Но вот итальянскую брал, бельгийскую, американскую – в супермаркетах случайные партии выставляют, то ли из Европы остатки, то ли ещё что – не знаю: просто эти марки пропадают потом. А пока имеются – берёшь, и с удивлением обнаруживаешь, что «лучше для мужчины есть». Или, во всяком случае, не хуже. А по цене так точно лучше!

В рассказе Михаила Зощенко «Диктофон» наряду с другими «великими изобретениями» американцев названы «безопасные бритвы Жиллет». То есть со времён классика, а то и раньше, в головы моих соотечественников заложена идея, которая казалась бесспорной, но которую я, друзья мои, опроверг в нехитром домашнем эксперименте. Теперь чувствую себя если не учёным, то, по крайней мере, естествоиспытателем. И делаю то, чего не делал раньше – пристально слежу за рекламой. Чтобы выявить, какие разорительные для нашего кошелька откровения вдолбили нам с «голубого экрана». Когда-нибудь выпущу книгу своих разоблачительных опытов и назову её «Заговор против брендов». Или нет – «Свержение брендов!». Революция потребителей – вот что это будет! Пепел советского ГОСТа с Госпланом стучит в наши сердца! Не знаю, как в ваши, в моё – стучит. Постукивает. Колет. Когда я вижу эти цены, чёрт бы их побрал.

Николай Лившиц

Фото: bigpicture.com.ua