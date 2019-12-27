Гид по Владимиру: куда пойти гулять в новогоднюю ночь

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Соборная площадь
Традиционно жители Владимира любят выходить гулять и справлять Новый год к елкам на площадях города, в его парках и скверах. На Соборной площади обязательно, как уже несколько лет подряд, с 23.00 начнется новогодняя трансляция с курантами и речью президента. А с 01.00 грянет новогодняя дискотека, на которой можно будет веселиться до 3.00.
На улице наконец-то ударил морозец, поэтому появилась надежда, что общегородской каток в парке Пушкина все-таки заработает. Он готов к заливке, переливается яркими огнями, и если чудо все-таки произойдет, в новогоднюю ночь каток работать будет с 01.00.
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Центральный парк культуры и отдыха
1 января 2020 года в 01.00 Центральный парк приглашает всех гостей и жителей города Владимира на праздничное гулянье «Новогодний маскарад». На главной сцене пройдет праздничная новогодняя программа с участием Деда Мороза и Бабы Зимы. Все желающие смогут принять участие в «Народном караоке», где каждый сможет спеть свои любимые песни и почувствовать себя настоящей звездой. Далее в 02.30 ярким продолжением праздника станет огненное фаер-шоу «Стихия огня» с зажигательными трюками, пиротехникой и танцами с огнём. Традиционным завершением станет «Новогодняя дискотека» с популярными хитами уходящего года. Самые активные и весёлые будут награждены сладкими подарками от Дедушки Мороза.
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Парк культуры и отдыха «Добросельский»
1 января 2020 года в 01.00 парк культуры и отдыха «Добросельский» приглашает всех на праздничное гулянье «Здравствуй, Новый год!» Для гостей парка состоится праздничная программа с участием аниматоров, которые проведут веселые игры и шуточные эстафеты. Для посетителей мероприятия состоится танцевальный баттл «Кто кого?». Ловкие и смелые смогут принять участие в состязании «Новогоднее сумо» и побороться за щедрые подарки из волшебного мешка Деда Мороза. Завершением праздника станет зажигательная дискотека с самыми популярными хитами уходящего 2019 года.
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Парк культуры и отдыха «Дружба»
В ночь с 31 декабря на 1 января в парке «Дружба» состоится развлекательная праздничная программа для отдыхающих «Новогодняя ночь». Всех посетителей ждут танцы, игры, поздравления Деда Мороза и Снегурочки с 24.00 и до 6.00 2020 года.
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Другие площадки города
Дискотека 80-х,90-х, 2000-х «Новогодняя СГУЩЕНКА» начнется с 1.00 на площади Победы. Танцевальная программа будет и в Добром: в обновленном сквере на Комиссаровском пруду и у кинотеатра «РусьКино». У празднично украшенных елок на этих площадках можно будет повеселиться от души, встретиться с друзьями и поздравить их с Новым годом.
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Места для запуска фейерверков
Управление гражданской защиты напоминает, что пиротехнические изделия представляют собой источник повышенной опасности и рекомендует использовать пиротехнику только после ознакомления с мерами безопасности и в местах, установленных для ее применения:
— в Ленинском районе — поле за гипермаркетом «Лента»;
— в Октябрьском районе — площадка (пляж) в районе затона на реке Клязьма;
— во Фрунзенском районе — поле за перекрестком улиц Куйбышева и Безыменского;
— в парке культуры и отдыха «Загородный» на территории стадиона «Прометей».
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: avo.ru
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