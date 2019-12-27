Гид по Владимиру: куда пойти гулять в новогоднюю ночь

Традиционно жители Владимира любят выходить гулять и справлять Новый год к елкам на площадях города, в его парках и скверах. На Соборной площади обязательно, как уже несколько лет подряд, с 23.00 начнется новогодняя трансляция с курантами и речью президента. А с 01.00 грянет новогодняя дискотека, на которой можно будет веселиться до 3.00.

На улице наконец-то ударил морозец, поэтому появилась надежда, что общегородской каток в парке Пушкина все-таки заработает. Он готов к заливке, переливается яркими огнями, и если чудо все-таки произойдет, в новогоднюю ночь каток работать будет с 01.00.