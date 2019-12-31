Где развлечься в новогодние каникулы

Дать обещание. Исполнить его. Изменить свою жизнь. Бежим к своей мечте и цели. Без времени, победителей и проигравших. В течение уже шести лет 1 января тысячи людей собираются по всему миру под флагом I Love Running, чтобы пробежать с личными обещаниями на номере. Доказано, что записанные цели достигаются чаще. Одна из традиций — бежать в шапочке Деда Мороза.

Особая магия заключена в дистанции — 2020 метров. Чувствуете? Пробежать это расстояние под силу каждому. Даже тем, кто никогда не бегал раньше. А если человек выходит на пробежку в честь своих обещаний 1 января, то его не остановить на пути к целям весь год. А если очень захочется, то можно пробежать и больше, здесь вы найдете компанию и единомышленников.

Приходите с друзьями, детьми, родственниками и даже домашними питомцами. Бегут все! Присоединяйтесь к команде в твоем городе или скачайте номер участника и бегите самостоятельно. Записаться на участие в забеге можно здесь.

Театральная площадь

1 января в 12.00

Вход свободный