Где развлечься в новогодние каникулы

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Забег обещаний-2020 6+
Дать обещание. Исполнить его. Изменить свою жизнь. Бежим к своей мечте и цели. Без времени, победителей и проигравших. В течение уже шести лет 1 января тысячи людей собираются по всему миру под флагом I Love Running, чтобы пробежать с личными обещаниями на номере. Доказано, что записанные цели достигаются чаще. Одна из традиций — бежать в шапочке Деда Мороза.
Особая магия заключена в дистанции — 2020 метров. Чувствуете? Пробежать это расстояние под силу каждому. Даже тем, кто никогда не бегал раньше. А если человек выходит на пробежку в честь своих обещаний 1 января, то его не остановить на пути к целям весь год. А если очень захочется, то можно пробежать и больше, здесь вы найдете компанию и единомышленников.
Приходите с друзьями, детьми, родственниками и даже домашними питомцами. Бегут все! Присоединяйтесь к команде в твоем городе или скачайте номер участника и бегите самостоятельно. Записаться на участие в забеге можно здесь.
Театральная площадь
1 января в 12.00
Вход свободный
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Экскурсии от местных для местных
1 января в 18.30 – «Музобоз» (16+). Музыкально-просветительская гулямба по улицам Владимира. Где рождались хиты? И что вдохновляло музыкоплётов? Длительность — 3 часа. Место старта уточняйте у экскурсовода Михаила Самойлова. Оплата — сколько сочтёте нужным.
2 января в 16.00 – «Новый год во Владимире 100 лет назад» (6+). Прокатиться с ветерком на машине времени приглашают всех выживших после новогодней ночи. Новый год начала XX века — какой он? Кому Дедушка Мороз дарил книгу, а кому пряник? Длительность — 2 часа. Место старта уточняйте у экскурсовода Татьяны Лысовой. Оплата — сколько сочтёте нужным.
3 января в 17.00 – «Владимир’39» (12+). Первая иммерсивная экскурсия во Владимире. То есть с эффектом присутствия. Прогулка основана на реальных новостях из городских хроник 1939 года. Как работали? Как отдыхали? Что смотрели в кино? На что жаловались в газету? Длительность — 2 часа. Место старта уточняйте у экскурсовода Ирины Курочкиной. Оплата — сколько сочтёте нужным.
4 января в 12.00 – «Прогулка по Суздалю» (6+). За волшебством и новой порцией новогоднего настроения — в город-музей! Под звон бубенцов, аромат имбирных пряников и медовухи, огни собянинской ёлки несколько часов пролетят потрясающе! Длительность — 3 часа. Место старта уточняйте у экскурсовода Андрея Ершова. Оплата — сколько сочтёте нужным.
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Веселые вечеринки в «Макс Брой» 18+
Оказывается, после боя курантов, шампанского и мандаринов время не остановится и наступит очередной год. Новый, улётный, забойный, концертный год в «Макс Брой»!
1 января в 20.00 – Дискач. Вход свободный.
2 января в 21.00 – кавер-группа «Другие люди». Лучшие рок-хиты зарубежных и российских исполнителей. Цена билета – 100 руб.
3 января в 21.00 – кавер-группа FUNKEYS MUSIC BAND. Безупречный внешний вид, сверхъестественное обаяние, разнообразный музыкальный репертуар в неповторимом стиле и невероятном исполнении! Цена билета – 100 руб.
4 января в 21.00 – кавер-группа Greenwich. Эти ребята знают, как поднять публику и завести танцпол. В репертуаре всем известные танцевальные хиты. Цена билета – 100 руб.
Ресторан «Макс Брой»: ул. Дзержинского, 11
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«Новогоднее приключение Мороза Ивановича» 0+
Этот музыкальный спектакль — продолжение удивительной новогодней сказки «Морозко» в исполнении вокально-танцевального ансамбля «Русь». Рассказчиками по традиции выступят хохмачи-весельчаки, балагуры-озорники, острословы, слова гнущие, как подковы, – скоморохи. С их легкой руки на сцену выйдут уже знакомые персонажи – добродушная Любаша и справедливый могучий лесной воевода Морозко. Добавятся и новые персонажи: волшебная ёлка и забавный косолапо-глуховатый Медведь. Все вместе они устроят настоящий новогодний folk-style праздник с песнями, танцами, шутками, снежными приключениями и совершенно непредсказуемым финалом!
Спектакль рассчитан на семейную аудиторию. Для малышей это красивая, волшебная сказка, в которой добро непременно победит зло. Ребят постарше заинтересуют различные спецэффекты. А мамы и папы, бабушки и дедушки смогут по достоинству оценить искрометный юмор героев, хитросплетения сюжета, великолепие костюмов и декораций.
Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1
3 и 4 января в 11.00 и 15.00
Цена билета — 450 руб.
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Новогодние чудеса в библиотеке для детей
Новогодние каникулы — время, когда можно выспаться, с удовольствием почитать любимые книги и, конечно, встретиться с друзьями в библиотеке!
3 января в течение дня пройдут мастер-классы по оформлению новогодней открытки на иностранных языках и по созданию снежно-бумажной аппликации, а также новогодняя викторина (6+). Малышей ожидают новогодние раскраски (0+).
4 января в течение дня состоится новогодняя викторина для ребят, изучающих английский язык, и новогодний мультпоказ (6+). В 16.00 начнется презентация новой программы «Умные и счастливые» (6+). Она сочетает в себе нейрогимнастику для детей и канистерапию. Первое – это специальные упражнения на концентрацию, внимание и память, второе – общение с четвероногим другом. Общаясь с собаками, дети становятся более уравновешенными и раскрепощёнными. Ребёнку легче концентрировать внимание на собаке и на предметах, с ней связанных. К тому же животные снимают напряжение, дают силы и радость. Это помогает как пугливым и застенчивым деткам, так и гиперактивным. В соответствии с особенностями ребёнка подбираются команды для собаки.
Областная библиотека для детей: ул. Мира, 51
3 января и 4 января с 10.00 до 18.00
Вход свободный
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Каникулы в библиотеке для молодежи
Очень весело и интересно будет в январе в областной библиотеке для молодежи. Знакомьтесь с ее мероприятиями и планируйте новые встречи в Новом году!
3 января в 16.00 – постновогодний музыкально-поэтический вечер «Начало» (16+). Свои стихи прочтут владимирские поэты. Свою музыку исполнят владимирские музыканты. Остальные совершат погружение в этот нереальный мир.
4 января в 11.00 – концерт и новогодние игры «Новый год отметим вместе – танцем, юмором и песней!» (6+) участников клуба «Былина».
4 января в 15.00 — в рамках киносеминаров, посвящённых кинематографу XX века, трогательная музыкальная комедия «Это случилось на Пятой авеню» (1947, 16+). Прямиком из золотой эпохи Голливуда, этот фильм является одним из эталонных представителей жанра: лихо закрученный сюжет, красивые актёры, прекрасный музыкальный ряд, легкость подачи и, разумеется, классический хэппи-энд.
Областная библиотека для молодёжи: пр-кт Строителей, 23
Вход свободный
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Народное гулянье «День Рассола» 6+
Новогодние праздники не заканчиваются, а только начинаются! У всех гостей и жителей Владимира будет отличная возможность попробовать и похвастаться домашними заготовками и своими рецептами солений, а также продегустировать их. По итогам дегустаций будет проведено народное голосование и выбран победитель, которого ждёт памятный суперприз.
На главной сцене состоится большая концертная программа с участием творческих и вокальных коллективов города, которые подарят всем посетителям зажигательные выступления и много позитивных эмоций. Для гостей парка пройдёт конкурсная программа с интересными заданиями и эстафетами. Завершением народного гулянья станет яркое огненное шоу «Стихия» от представителей военно-патриотического клуба «Пламя и сталь».
Все посетители мероприятия смогут приобрести сувенирную продукцию ручной работы от владимирских мастеров, поучаствовать в мастер-классах от «Дома художника», посетить «Комнату страха и смеха», прокатиться на лошадях, электромашинках и электроквадроциклах, а также увидеть город с высоты птичьего полета на колесе обозрения «Небо-33».
Центральный парк культуры и отдыха: ул. Мира, 36а
4 января в 12.00
Вход свободный
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«Новый год на Мира» 6+
4 января 2020 года на площади у Дома культуры молодежи развернется масштабное народное гуляние под уже ставшим традиционным названием «Новый год на Мира». В этот замечательный новогодний вечер зрители смогут насладиться выступлениями популярных творческих коллективов ДКМ, вспомнить народные танцы под фольклорную музыку, зажечь на дискотеке под открытым небом! Финалом вечера станет традиционный хоровод с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями.
Дом культуры молодёжи: ул. Мира, 55
4 января с 18.00 до 19.00
Вход свободный
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Елена Воробей во Владимире 12+
Подарите себе праздник музыкального юмора на концерте талантливой и неподражаемой Елены Воробей. Концерты популярной эстрадной актрисы и пародистки проходят, как принято говорить, на одном дыхании; её мощная актёрская энергетика заставляет зал плакать от смеха и взрываться аплодисментами.
Областной Дворец культуры и искусства: ул. Диктора Левитана, 4
4 января в 19.00
Цена билета — 1050 — 2050 руб.
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Новогодний киномарафон
Бесплатный кинотеатр ВПОО «Милосердие и порядок» порадует своих гостей в новогодние каникулы прекрасной кинопрограммой. Каждый день детей и взрослых ждут новые мультики и художественные фильмы.
2 и 4 января
10.30 – полнометражный мультфильм «Братья медведи: тайна трех миров» (Китай, 2017, 6+). Веселые и озорные медведи Брайр и Брамбл и лесоруб Вик решают объединиться и встать на защиту сокровищ волшебного мира. Ведь настоящая дружба способна на все!
13.30 – анимационный фильм «Эллиот» (Канада, 2018, 6+). Маленькая лошадка мечтает занять место в упряжке Санты и дарить детям радость! У него есть всего 3 дня, чтобы доказать окружающим, что он достоин стать одним из них, даже если рогами не вышел! Ведь если чего-то хочешь по-настоящему, то чудеса случаются непременно!
16.00 – приключенческий мультфильм «Снежные гонки» (Канада, 2018, 6+). В маленькой живописной деревушке на заснеженных горных склонах Канады детвора устраивает гонки на санях. Но, как и в любом другом виде спорта, в снежных гонках не обходится без обмана, ведь победить хочет каждый!
18.30 – комедия «Добро пожаловать в Рим» (Италия, 2018, 12+). Респектабельный глава аналитического центра Джованни с ужасом узнаёт, что его горячо любимая 13-летняя дочь Агнеса встречается с Алессио, подростком из бедного пригорода. Ему придётся попросить помощи у Моники — матери Алессио, женщины со взрывным характером и своими представлениями о жизни.
3 января
10.30 – анимационный фильм «Спасатели» (Китай, 2017, 6+). Виртуальным приятелям Тигру и Зубастику предстоит выйти в реальный мир и заслужить почетное звание «Спасатель», при помощи смекалки преодолевая препятствия и бесстрашно поддерживая друг друга.
13.30 – фантастический мультфильм «Мой друг Робот» (Германия, 2016, 6+). Мальчик Тобби встречает робота Робби и решает помочь ему найти родителей, которых тот потерял при крушении звездолета. Их преследуют секретные агенты технологической корпорации, желающие заполучить загадочного робота и разобрать его.
16.00 – анимэ «Дети моря» (Япония, 2019, 6+). Мальчики Уми и Сору родились и выросли в море, они обладают сверхъестественными способностями. Между тем во всём мире происходит удивительное: из океанариумов исчезает вся живность, а морские существа появляются в необычных для себя местах обитания.
18.30 – комедия «Добро пожаловать в Рим» (Италия, 2018, 12+). Респектабельный глава аналитического центра Джованни с ужасом узнаёт, что его горячо любимая 13-летняя дочь Агнеса встречается с Алессио, подростком из бедного пригорода. Ему придётся попросить помощи у Моники — матери Алессио, женщины со взрывным характером и своими представлениями о жизни.
«Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
Вход свободный
Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/detmobib
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