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Где искать натуральные продукты от фермеров?

Местных производителей неохотно встречают в ритейлах

Фермеры со своей картошкой и яблоками никак не прорвутся в сетевые маркеты, работающие на территории Владимирской области. Большинство покупателей охотно брали бы продукцию местных производителей. Потому что нас так приучили, что «свое», с огорода — оно самое полезное и вкусное. Но добраться до этих натуральных продуктов не так-то просто. Многие из нас покупают продукты по ходу с работы, в сетевых магазинах шаговой доступности. Часть ездит затариваться по выходным в гипермаркеты и на рынки. Так вот во всех этих торговых точках найти настоящую фермерскую продукцию от наших — это огромная удача. На местных ярмарках и рынках продавцы соврут, недорого возьмут. Да и сетевики «грешат» подменой производителя. На той же картошке может появиться надпись «Россия» или «Вологда», а то и «Меленки», а по факту страной происхождения будут Турция или Египет.

Наверняка можно купить «свое» у бабушек на улицах вблизи остановок общественного транспорта. Там же частенько появляются и фермеры со своим борщевым набором и молочкой. Но хочется-то покупать в тепле и не на грязной улице, а брать с прилавков, да еще и с нормальными условиями хранения.

Все эти проблемные вопросы обсуждались по осени в администрации области, о чем «Призыв» сообщал здесь. Тогда власти оптимистично заявили, что с сетевиками удастся наладить контакт в ближайшее время. Настала пора узнать результаты.

Официально все выглядит вполне оптимистично. В администрации области заверили, что хлебобулочная и молочная продукция, а также колбасные изделия присутствуют во всех торговых сетях. Также в супермаркетах и гипермаркетах продаются макаронные изделия производства «Мукомола», рыбные консервы и пресервы «Буревестник и К», «Вкусное море», ИП Лукашов, плодоовощные консервы и безалкогольные напитки «Владпрофирма».

Сетевой формат не очень удобен для крестьянских и фермерских хозяйств из-за низких цен, крупных циклических поставок и фирменной упаковки. В регионе не имеется распределительных центров, а магазины не могут напрямую работать с поставщиком, — сообщили нам в департаменте развития предпринимательства.

Сетевики охотно работают с крупными товаропроизводителями. Фермеры остаются за дверью.

Во Владимирской области работают 250 крестьянских и фермерских хозяйств. Некоторые из них, как сообщают в администрации области, работают с гипермаркетом «Глобус». Там можно встретить фермерскую картошку, морковь, свеклу, грибы и мясо кролика. По итогам серии встреч гипермаркет «Metro» тоже готов работать с местными сельхозпроизводителями. Соглашение есть, но продукция местных фермеров на полках пока не видна и не рекламируется.

Нигде не получается у нас закрепиться. Мы запросто можем возить в магазины, у нас есть хорошие склады. Но сейчас почти все перешли на распределительные центры. А они в других городах. Возить совсем невыгодно, — рассказывает председатель совета областной ассоциации крестьянских хозяйств «Возрождение села» Елена Дегтярева.

Сегодня фермерам удается прорваться только в торговые точки системы Владкоопсоюза. По официальным данным, потребкооперации обслуживают почти тысячу населённых пунктов. На селе работают 376 стационарных магазинов, которые принимают на реализацию товары фермеров.

За последние годы изменился облик магазинов, расширился ассортимент, улучшилось качество товаров. Значительные средства вложены ремонт и переоборудование предприятий торговли, — ответили в ответе на запрос Призыв.ру в комитете по связям со СМИ.

10% магазинов потребкооперации находятся в населённых пунктах с населением менее 100 человек.

В администрации области уверяют, что встречи местных производителей и торговых розничных сетей проводятся регулярно. Наболевшие вопросы решаются, но пока результаты не очень заметны. Сетям тоже невыгодно подстраиваться под десяток фермеров и менять отлаженную годами схему работы. Чтобы как-то изменить положение фермеров, нужно открыть крытый сельхозрынок. Об этом говорят многие частники, выращивающие на своих землях картошку, огурцы, ягоды. Летом там можно продавать свежий урожай, а зимой — солености и сушеные овощи. Во Владимире даже одно время прорабатывали этот вопрос, даже нашелся участок в Юрьевце. Но потом все заглохло.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»

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