Где искать натуральные продукты от фермеров?

Фермеры со своей картошкой и яблоками никак не прорвутся в сетевые маркеты, работающие на территории Владимирской области. Большинство покупателей охотно брали бы продукцию местных производителей. Потому что нас так приучили, что «свое», с огорода — оно самое полезное и вкусное. Но добраться до этих натуральных продуктов не так-то просто. Многие из нас покупают продукты по ходу с работы, в сетевых магазинах шаговой доступности. Часть ездит затариваться по выходным в гипермаркеты и на рынки. Так вот во всех этих торговых точках найти настоящую фермерскую продукцию от наших — это огромная удача. На местных ярмарках и рынках продавцы соврут, недорого возьмут. Да и сетевики «грешат» подменой производителя. На той же картошке может появиться надпись «Россия» или «Вологда», а то и «Меленки», а по факту страной происхождения будут Турция или Египет.

Наверняка можно купить «свое» у бабушек на улицах вблизи остановок общественного транспорта. Там же частенько появляются и фермеры со своим борщевым набором и молочкой. Но хочется-то покупать в тепле и не на грязной улице, а брать с прилавков, да еще и с нормальными условиями хранения.

Все эти проблемные вопросы обсуждались по осени в администрации области, о чем «Призыв» сообщал здесь. Тогда власти оптимистично заявили, что с сетевиками удастся наладить контакт в ближайшее время. Настала пора узнать результаты.

Официально все выглядит вполне оптимистично. В администрации области заверили, что хлебобулочная и молочная продукция, а также колбасные изделия присутствуют во всех торговых сетях. Также в супермаркетах и гипермаркетах продаются макаронные изделия производства «Мукомола», рыбные консервы и пресервы «Буревестник и К», «Вкусное море», ИП Лукашов, плодоовощные консервы и безалкогольные напитки «Владпрофирма».

— Сетевой формат не очень удобен для крестьянских и фермерских хозяйств из-за низких цен, крупных циклических поставок и фирменной упаковки. В регионе не имеется распределительных центров, а магазины не могут напрямую работать с поставщиком, — сообщили нам в департаменте развития предпринимательства.

Сетевики охотно работают с крупными товаропроизводителями. Фермеры остаются за дверью.

Во Владимирской области работают 250 крестьянских и фермерских хозяйств. Некоторые из них, как сообщают в администрации области, работают с гипермаркетом «Глобус». Там можно встретить фермерскую картошку, морковь, свеклу, грибы и мясо кролика. По итогам серии встреч гипермаркет «Metro» тоже готов работать с местными сельхозпроизводителями. Соглашение есть, но продукция местных фермеров на полках пока не видна и не рекламируется.

— Нигде не получается у нас закрепиться. Мы запросто можем возить в магазины, у нас есть хорошие склады. Но сейчас почти все перешли на распределительные центры. А они в других городах. Возить совсем невыгодно, — рассказывает председатель совета областной ассоциации крестьянских хозяйств «Возрождение села» Елена Дегтярева.

Сегодня фермерам удается прорваться только в торговые точки системы Владкоопсоюза. По официальным данным, потребкооперации обслуживают почти тысячу населённых пунктов. На селе работают 376 стационарных магазинов, которые принимают на реализацию товары фермеров.

— За последние годы изменился облик магазинов, расширился ассортимент, улучшилось качество товаров. Значительные средства вложены ремонт и переоборудование предприятий торговли, — ответили в ответе на запрос Призыв.ру в комитете по связям со СМИ.

10% магазинов потребкооперации находятся в населённых пунктах с населением менее 100 человек.

В администрации области уверяют, что встречи местных производителей и торговых розничных сетей проводятся регулярно. Наболевшие вопросы решаются, но пока результаты не очень заметны. Сетям тоже невыгодно подстраиваться под десяток фермеров и менять отлаженную годами схему работы. Чтобы как-то изменить положение фермеров, нужно открыть крытый сельхозрынок. Об этом говорят многие частники, выращивающие на своих землях картошку, огурцы, ягоды. Летом там можно продавать свежий урожай, а зимой — солености и сушеные овощи. Во Владимире даже одно время прорабатывали этот вопрос, даже нашелся участок в Юрьевце. Но потом все заглохло.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»