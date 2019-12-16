Гараж рухнул на стоявший в нем автомобиль

Металлический гараж мог рухнуть на стоявший в нем автомобиль в результате ДТП. Инцидент произошел во Владимире на территории ГСК «Химик» сегодня утром. Металлическая конструкция прижала отечественную «четверку», оставленную на зиму. У машины повреждено заднее крыло, при этом следов захвата транспортного средства сверху не видно. Зато хорошо просматривается вмятина. Можно предположить, что в гараж мог кто-то врезаться. Первыми о ЧП сообщила группа «Подслушано во Владимире«.

Изначально предполагалось, что гаражи начали сносить по распоряжению мэрии. Металлические конструкции, расположенные во Фрунзенском районе, находятся на месте будущего Рпенского проезда. Демонтировать должны 26 строений. О чем владельцев уже известили.

Освободить земельный участок людей просят до 12 января следующего года. В противном случае оставленный объект обещали убрать принудительно. Именно поэтому большинство пользователей социальных сетей и подумали, что гаражи начали сносить по распоряжению местных властей раньше срока.

В мэрии уверяют, что принудительных работ сегодня никто не проводил.

— Сейчас представители администрации выехали на место, чтобы посмотреть на происходящее. Принудительный демонтаж будет, если надо, после 12 января, не раньше, — пояснил «Призыву» начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира Александр Карпилович. — Сегодня никто в ГСК «Химик» не работал по распоряжению администрации. Возможно, сам владелец гаража решил его снести, но что-то пошло не так.

Однако владелец металлической конструкции узнал о происходящем только по телефону. Мужчине позвонил председатель ГСК. Автолюбитель не пользует машиной зимой. Поэтому начищенная до блеска «четверка» и стояла в гараже. Мужчине еще предстоит оценить причиненный ущерб. Но пока непонятно, с кого требовать материальную компенсацию.

— Мне позвонили, сказали, что гараж у меня перевернулся. Я не передвигаюсь на машине зимой, — сказал в стриме «Призыва» владелец гаража. — Кто виноват, и что мне теперь делать? Кто теперь будет платить за эвакуатор и ремонт?

По словам автолюбителей, которые имеют гаражи в этом районе, утром на территории ГСК был замечен ломовоз. Имеет он или нет отношение к произошедшему, еще предстоит установить. Мы обратились в правоохранительные органы за комментарием.

— К нам поступило сообщение о повреждении имущества. Сотрудники выехали на место. По факту сообщения проводится проверка, — пояснили «Призыву» в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что Рпенский проезд, который соединит улицы Мира и Жуковского во Владимире, начнут строить через полгода. Сейчас дорога на этапе проектно-сметной документации. Подготовить ее обещают к весне 2020 года.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»