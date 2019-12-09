Фура протаранила спецтехнику в Вязниках

Большегруз «Mercedes» вылетел на встречную полосу, врезался в два самосвала и еще одну фуру «Scania». Крупная авария произошла в черте города Вязники на месте строительства развязки, на 300-м километре трассы М-7 «Волга». По предварительным данным пресс-службы УГИБДД по Владимирской области, 69-летний водитель не справился с управлением.

— На участке вводилось реверсивное движение, пока освобождали проезжую часть от поврежденных машин и убирали рассыпавшийся груз. По 15-му каналу информировали, что часть потока проходила через Вязники, — сообщили в Упрдоре «Москва — Нижний Новгород».

В ДТП пострадали два водителя.

Авария произошла накануне вечером. На улице было темно, на проезжей части — сыро. В результате аварии пострадали два водителя. Один из фуры госпитализирован, а второму из «КамАЗа» медпомощь оказали на месте ДТП.

Как «Призыв» сообщал ранее, страшная авария произошла в субботу в Ковровском районе. Три водителя погибли в результате столкновения четырех транспортных средств.