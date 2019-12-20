Финансирование школ-интернатов оставят прежним

Финансирование интернатных учебных заведений Владимира урезать не будут. Об этом заявили в областном департаменте образования. Ранее региональная администрация планировала пересмотреть нормативы расчета затрат на содержание детей в таких учреждениях. К примеру, для вечерней школы № 8 этот показатель мог быть сокращён в 10 раз — с 35 до 3 тысяч рублей. Под «секвестрование» также попадали лицей № 1 и интернат № 30. Но сейчас угроза денежного дефицита для них отступила.

Изменения по финансированию школ-интернатов отвергли депутаты Законодательного Собрания Владимирской области.

Ольга Беляева, директор департамента образования администрации области:

Нами предлагается сохранить норматив финансирования в интернатных учреждениях. Два интерната во Владимире.

Это связано с тем, что в лицее № 1 в старшем звене учится много детей из области. Мы сочли, что будет справедливо сохранить коэффициент, который мы даем для интернатов.

В интернате № 30 учатся дети, которые нуждаются в поддержке. Поэтому мы решили сохранить.

Финансирование школ зависит от уровня образовательной программы, формы образования и так называемых особых условий, включающих в себя обучение инвалидов и детей с особенностями развития. Чиновники из администрации области посчитали, что нормативы устарели и уже не отражают реальной картины затрат — они должны быть ниже. В итоге недостаток средств на образовательную деятельность одной только вечерней школы № 8 в новом учебном году мог составить, по некоторым оценкам, 10 миллионов рублей.

Ольга Беляева, директор департамента образования администрации области:

В ходе последней встречи с администрацией города Владимира было предложено рассмотреть вопрос о переводе учащихся с заочной формы на очно-заочную.

Потому что по факту они так и учатся. Учебный процесс организован в четырехдневной неделе. Надо сделать этот шаг.

В вечерней школе учатся 398 человек, из них 336 заочников и 62 экстерна. Все учащиеся старше 15 лет, некоторые – в разы. По информации администрации города Владимира, в нынешнем году самой возрастной выпускнице школы, сдавшей ЕГЭ в этой школе, было 42 года.

— Ежегодно в открытой школе № 8 получают аттестаты государственного образца 70-80 выпускников 11-х классов и 40-50 выпускников 9-х классов. Треть учащихся 10-11-х классов получают в вечерней школе среднее образование, так как без него не примут, к примеру, на работу водителем в бюджетные структуры или младшей медсестрой, — пояснили в управлении образования Владимира.

Как сообщили в мэрии, уменьшение финансирование вечерней школы за счет регионального бюджета привело бы к ее закрытию. После многочисленных обсуждений областные власти отказались от «секвестрования». Возможно, затраты на содержание учеников всё равно изменятся, но не так резко, как предполагалось ранее. Точку в этом вопросе ставить рано. «Призыв» будет следить за развитием событий.

Анна Тумановская

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