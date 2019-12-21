Елочные базары во Владимире начали торговать экоелками

Во Владимире на площадях у парков и на остановках общественного транспорта открылись елочные базары. Главным героем торговых точек стали «живые» ели в горшках. Нарядить елку дома, а потом пересадить ее во двор или на дачу, чтобы она могла радовать еще долгие годы — вот, что предлагают многие продавцы елочных базаров. Ассортимент экоелок огромен, все зависит от их роста и пушистости веток.

Стартовая цена – 1000 рублей.

Администрация Владимира определила 11 мест для торговли натуральными елями. Предприниматели занимают их по результатам торгов. В бюджет поступают средства от аренды небольших земельных участков, которые занимают елочные базары.



Кроме того, елочные базары будут организованы во Владимире на территории крупных торговых центров. Натуральными елями будут торговать ежедневно до 31 декабря.

Список адресов елочных базаров:

просп.Ленина, в районе д.43 ул.Безыменского, в районе д.9 ул.Безыменского, в районе д.17 ул.Лескова, в районе д.4 мкр.Коммунар, Судогодское шоссе, в районе д.33-а ул.Балакирева, в районе д.25 просп.Строителей, в районе д.25 850-летия, между д.6 и д.7 (в районе подземного перехода) ул.Василисина, в районе д.17 ул. Батурина, перед входом в МБУК «Центральный парк культуры и отдыха просп.Строителей, в районе д.10

Ранее «Призыв» сообщал, что живую елку установили у администрации Владимирской области. Ее высота — 20 метров.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»