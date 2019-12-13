Елки взяли под усиленную охрану

Елки и сосны Владимирской области в преддверии новогодних праздников взяли под особую охрану. Государственная лесная охрана департамента лесного хозяйства и лесничеств региона усилила патрулирование. Будут организованы также совместные дежурства с сотрудниками Госавтоинспекции как на стационарных, так и передвижных постах. Тех, кто решит срубить пушистую красавицу, ждет наказание. Жителям региона напоминают, что незаконная рубка леса — преступление, за которое предусмотрена ответственность, в том числе и уголовная.

Штраф за одно дерево сосны или ели для гражданина составляет от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей. Если деревце было срублено в особо охраняемых лесах, то ущерб увеличивается до 5 раз.

Если ущерб составляет более 5 тысяч рублей, то предусмотрена уголовная ответственность.

При этом украсить свой дом елочкой из леса можно, если приобрести ее законно. Сделать это можно непосредственно во Владимирском лесхозе, а также в специально организованных местах продажи. Елочные базары откроются во Владимире на следующей неделе.

Ранее «Призыв» сообщал, что автомобилисты из Гусь-Хрустального готовят новогодний флешмоб. Присоединиться к ним могут все желающие.

Ольга Ефремова

Фото: zakonimy.ru