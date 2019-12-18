Электричество подорожает в июле на 4-5%

Региональный департамент цен и тарифов утвердил предельные ставки на электроэнергию для населения. Рост составит от 3,9 до 12,4%, в зависимости от категории плательщиков и объема услуги. Так, городское население в пределах социальной нормы будет платить 4,7 (было 4,48) рубля за киловатт, а сверх соцнормы — 5,61 (было 5,4) рубля.

Члены правления департамента, на котором рассматривались тарифы на свет, решили сохранить понижающие коэффициенты, которые применяются при расчетах ставок для сельского населения и жителей, в чьих домах установлены электрические плиты. Эти категории граждан платят меньше. Так, в пределах соцнормы они станут учитывать тарифы 3,29 рубля вместо 3,14, а сверх соцнормы — 3,99 вместо 3,78 рубля за киловатт.

Тарифы повысятся с 1 июля 2020 года.

Значительная разница в тарифах появится у членов садоводческих товариществ и дачных кооперативов. Прежде для СНТ действовал тот же понижающий коэффициент, что и для сельских жителей. Дачники платили с ними наравне. Теперь планку для садоводов решили повысить. С 1 июля они станут платить в пределах соцнормы 3,53 рубля с киловатта, а сверх — 4,21 рубля. Плюсом 12%.

Мария Новоселова, директор департамента цен и тарифов администрации Владимирской области:

Нас захлестнула волна обращений. Основные жалобы приходят с садовых товариществ, близких к Подмосковью, из Александровского, Кольчугинского, Киржачского районов.

Жители не понимают, по какому тарифу они оплачивают электрическую энергию. Они платят по ставкам, утвержденным департаментом, и еще плату за общее имущество. Величина так называемого членского взноса или надбавки к тарифу.

Поэтому надо переходить на прямые договора. И платить по тарифу департамента.

Если члены СНТ не хотят платить по новым тарифам, то они смогут заключить договоры с сетевой компанией напрямую и платить по ставкам департамента. Например, как сельские жители, если СНТ находится в районе. Но это их все равно не освободит от членских взносов. Просто расчеты станут более понятными.

Как «Призыв» сообщал ранее, департамент цен и тарифов пересмотрел ставки для муниципального предприятия «Владимирводоканал». Тарифы изменятся на воду и канализацию.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»