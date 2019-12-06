Эксперты предложили создать мобильное приложение для жертв домашнего насилия

Как предотвратить домашнее насилие и что делать, если абьюзер уже проявил жестокость в семье? Эти вопросы сегодня обсуждали в администрации Владимирской области. За круглый стол сели правозащитники, общественники и представители власти. Как известно, сейчас в Совете Федерации на утверждении находится проект нового закона, в котором предлагаются механизмы воздействия на агрессоров. Но далеко не все правозащитники считают их достаточно эффективными.

Главный вывод, к которому пришли собравшиеся в «Белом доме», — потенциальные жертвы домашнего насилия и пострадавшие не знают, куда можно обратиться в конкретном регионе. Прозвучало предложение создать во Владимирской области целую систему помощи, например, колл-центр и даже специальное мобильное приложение с адресами убежищ для жертв.

Один из таких стационарных приютов есть и во Владимире.

На Северной, 4а, находится так называемый кризисный центр для женщин. Здесь можно получить бесплатную круглосуточную помощь в случае ЧП и временный ночлег.

А за спасением брака жителям области предлагают обратиться к медиаторам. Вот уже почти год на площадке отдела ЗАГСа работает гостиная примирения. За это время здесь побывало около 70 семей. В большинстве случаев конфликтные ситуации разрешились. Сегодня, выступая на круглом столе, медиаторы объяснили, что агрессором в отношениях может выступать не только мужчина, но и женщина. Недавно у них на приеме были супруги, которые хотели развестись. Оказывается, на мужа в детстве постоянно кричала его мама, потом эту «традицию» продолжила жена. И вот у 40-летнего мужчины сдали нервы.

Елена Фомина, председатель Владимирской региональной ассоциации медиаторов:

Недавно к нам обратилась семья. Где мужчина молодой в состоянии развода со своей женой, у них двое детишек.

Причину развода указал на то, что жена на него орет. А когда женщина на него кричит, у него теряется контроль над собой. И вот пожалуйста, возможные насильственные действия с его стороны.

Но ведь перед этим он тоже потерпел своего рода насилие. Потому что это не только действие, но и бездействие. Насилие может быть эмоциональное, психическое.

Нам представляется, что развитие медиации в отношении домашнего насилия имеет положительную динамику. И хотелось бы, чтобы государственные органы, все заинтересованные организации информировали, оказывали информационную поддержку медиативному сообществу.

А также поддерживали кадрами. Потому что не все готовы работать с такими ситуациями.

Семейными медиаторами зачастую выступают и священники. Сегодня в «Белом доме» о проблеме домашнего насилия высказался протоиерей Дионисий Комчихин. По его мнению, спасение любой семьи — в почитании старших, особенно своих родителей. А что происходит в жизни? Недавно в аппарат уполномоченного по правам человека Людмилы Романовой привели дедушку, которого из квартиры выгнал приёмный сын.

— Не от занятий спортом, не от здорового образа жизни зависят наши долгие года жизни, а от того, как мы относимся к своим родителям, — подчеркнул протоиерей. — Мы часто пожар тушим керосином, а надо тушить водой. А мы от неё отказываемся, к сожалению. Я не говорю, что надо вернуться к домострою полностью, но надо взять оттуда полезное. Что такое зрелость в семье? Это готовность более молодых поколений заботиться о старых и немощных членах своей семьи.

Участники круглого стола предложили разработать целую программу по работе с пострадавшими в семейно-бытовых конфликтах. А именно – предоставлять им бесплатно психологическую, юридическую и медиативную помощь на территории всей области. Открыть больше некоммерческих круглосуточных центров, где женщины смогут находиться вместе с детьми. К слову, до конца года любой желающий может предложить свои проекты по профилактике домашнего насилия. Письма можно отправлять на почту Законодательного Собрания lobacheva@zsvo.ru.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»

Заглавное фото: verywellfamily.com