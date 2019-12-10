Единственную безопасную дорогу к остановке в Пиганово не закроют

Единственный безопасный путь к остановке общественного транспорта через Областной центр специализированных видов медицинских услуг в Пиганово сохранят, пока не сделают тротуар у проезжей части. Об этом «Призыву» в официальном ответе сообщили в администрации Владимирской области. Руководство медцентра обязано сохранить пешеходный маршрут по территории до разделения земельного участка и передачи его в муниципальную собственность. «Информация доведена до департамента здравоохранения и департамента строительства и архитектуры Владимирской области», — подчеркнули в пресс-службе.

Ремонт проезжей части к остановке в Пиганово по улице Центральной должен взять на себя город, сообщают областные чиновники. Цена вопроса – 2 миллиона рублей. Дорога также находится на территории медцентра, поэтому, чтобы благоустроить, её сначала нужно перевести в муниципалитет. Пока же проезд не может быть отнесен к дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения.

— Решением вопроса может быть выделение земельного участка под существующей проезжей частью из общего земельного участка Областного центра специализированных видов медицинских услуг и передача его в муниципальную собственность г. Владимир. После чего администрация города сможет обеспечить обустройство дороги с тротуаром для безопасного движения пешеходов, — звучит в официальном ответе областной администрации.

Вопрос о доступной и безопасной дороге жители Пиганово поднимают уже не первый год.

Два месяца назад на встречу в микрорайон приехали сразу представители мэрии и «Белого дома». Тогда заместитель главы городской администрации дорожную проблему перенаправил департаменту дорожного строительства.

— Прежде чем любой объект передается, он должен быть сделан, выполнены все нормы. Потом объект принимается — это закон. Вы обратились к администрации области. Давайте спросим у департамента дорожного строительства. Вы сейчас говорите с городом. Спросите у них, когда они отремонтируют дорогу. Мы встречались с директором департамента на этой дороге. Он нам заявил, что дорогу ремонтировать не будет, — ответил тогда жителям микрорайона Сергей Сысуев.

Тогда встреча с жителями ничем не закончилась. Прошло два месяца, людям по-прежнему приходится ходить по проезжей части, изрытой ямами. Опасный путь мог остаться единственной дорогой к автобусной остановке. Как ранее сообщал «Призыв», медцентр начал обноситься забором. Ограждение установили даже на пандусе.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»