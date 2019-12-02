Двор начало затапливать после ремонта теплосетей

Двор дома на улице Соколова-Соколенка во Владимире превратился сначала в «лягушатник», а с наступлением морозов — в каток. Огромная лужа образовалась еще летом, сразу после прокладки теплосетей. По словам жителей, рабочие повредили водосточную канаву. Вода перестала уходить. Теперь во дворе можно кататься на коньках, грустно шутят местные и с тревогой ждут оттепели.

— Вода теперь стоит, ей некуда уходить. Одна треть двора — теперь сплошная огромная лужа в дождливую погоду. И есть угроза уже затопления 1-го этажа. Потому что тротуар, по которому детей водят в садик, тоже затапливает, — говорит Елена Зотова, жительница дома № 6 по ул. Соколова-Соколенка. — К исправлению ситуации компания «Т Плюс» приступила лишь после многочисленных жалоб и сильных продолжительных ливней, когда мы действительно начали тонуть у себя во дворе. Они пришли, начали вспоминать, где была эта канава, и как её надо было сделать. Кусками плит они выложили русло этой канавки, сверху плитой накрыли и ещё засыпали землей, чтобы было безопасно. Пока они делали, вода ушла.

Но потом проблема вернулась.

И лужа стояла весь ноябрь. Возможно, водоотвод забился грунтом, предполагают жильцы. И если бы тут работали дворники, как раньше, они бы смогли лопатами прочистить ливневку. Но дворников нет, а в управляющей компании кивают на тепловиков, после которых пришла «большая вода».

— Летом 2019 года силами «Т Плюс» были проведены работы по реконструкции тепловых сетей в районе жилых домов № 6 и 6а по ул. Соколова-Соколенка. Во время проведения работ произошло изменение рельефа местности. Вследствие чего после выпадения атмосферных осадков вся дождевая вода скапливается у первого подъезда. Управляющая организация, зная проблему, неоднократно обращалась в «Т Плюс» по вопросу устранения данного дефекта, однако до настоящего времени никакие работы не выполнены. По нашему мнению, подрядная организация обязана привести придомовую территорию в надлежащее состояние и за свой счет устранить дефекты, возникшие после реконструкции, – пояснили «Призыву» свою позицию в МУП ЖРЭП.

Работы по техническому перевооружению тепловых сетей производились в соответствии с утвержденным проектным решением, парируют в тепловой компании. Раскопки велись исключительно на газоне, и асфальтобетонная площадка перед подъездом не была нарушена. После себя рабочие всё восстановили «как было», настаивают тепловики.

— До проведения мероприятий по техническому перевооружению участка тепловой сети ливневые стоки скапливались на рельефе местности и попадали в тепловую камеру, что приводило к затоплению лотков канала тепловой сети и повышенному коррозионному износу теплосети, что в свою очередь увеличивало риски возникновения аварийных ситуаций на трубопроводах тепловой сети и перерыва в теплоснабжении детского сада № 12 и жилого дома № 4 по ул. Соколова-Соколенка.

По факту завершения работ благоустройство было восстановлено в полном объеме, что подтверждается комиссионным актом «Приема сдачи законченных работ в рамках восстановления благоустройства после производства земляных работ в г. Владимире» от 06.09.2019 г., подписанным со стороны представителей администрации г. Владимира,- звучит в официальном ответе пресс-службы компании «Т Плюс».

Дому № 6 по Соколова-Соколенка почти 30 лет. Главная проблема в том, говорят жители, что у него изначально не было проекта благоустройства. Либо его сделали неправильно. Поэтому положенного водоотведения нет. Это факт подтверждают и в «Т Плюс». По словам работников, при реконструкции теплосетей в районе этого дома ливневой канализации в земле обнаружено не было. Хотя по нормативам СНиП она должна там быть. Но кто её теперь будет устанавливать, не понятно.

Ранее «Призыв» сообщал, что сильный ливень затопил привокзальную площадь в Александрове.

Татьяна Данилова

Фото предоставлены местными жителями