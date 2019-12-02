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Двор начало затапливать после ремонта теплосетей

Никто не хочет восстанавливать водосток

Двор дома на улице Соколова-Соколенка во Владимире превратился сначала в «лягушатник», а с наступлением морозов — в каток. Огромная лужа образовалась еще летом, сразу после прокладки теплосетей. По словам жителей, рабочие повредили водосточную канаву. Вода перестала уходить. Теперь во дворе можно кататься на коньках, грустно шутят местные и с тревогой ждут оттепели.

Вода теперь стоит, ей некуда уходить. Одна треть двора — теперь сплошная огромная лужа в дождливую погоду. И есть угроза уже затопления 1-го этажа. Потому что тротуар, по которому детей водят в садик, тоже затапливает, — говорит Елена Зотова, жительница дома № 6 по ул. Соколова-Соколенка. — К исправлению ситуации компания «Т Плюс» приступила лишь после многочисленных жалоб и сильных продолжительных ливней, когда мы действительно начали тонуть у себя во дворе. Они пришли, начали вспоминать, где была эта канава, и как её надо было сделать. Кусками плит они выложили русло этой канавки, сверху плитой накрыли и ещё засыпали землей, чтобы было безопасно. Пока они делали, вода ушла.

Лужа стояла во дворе всю осень

Но потом проблема вернулась.

И лужа стояла весь ноябрь. Возможно, водоотвод забился грунтом, предполагают жильцы. И если бы тут работали дворники, как раньше, они бы смогли лопатами прочистить ливневку. Но дворников нет, а в управляющей компании кивают на тепловиков, после которых пришла «большая вода».

Летом 2019 года силами «Т Плюс» были проведены работы по реконструкции тепловых сетей в районе жилых домов № 6 и 6а по ул. Соколова-Соколенка. Во время проведения работ произошло изменение рельефа местности. Вследствие чего после выпадения атмосферных осадков вся дождевая вода скапливается у первого подъезда. Управляющая организация, зная проблему, неоднократно обращалась в «Т Плюс» по вопросу устранения данного дефекта, однако до настоящего времени никакие работы не выполнены. По нашему мнению, подрядная организация обязана привести придомовую территорию в надлежащее состояние и за свой счет устранить дефекты, возникшие после реконструкции, – пояснили «Призыву» свою позицию в МУП ЖРЭП.

С наступлением холодов лужа превратилась в каток

Работы по техническому перевооружению тепловых сетей производились в соответствии с утвержденным проектным решением, парируют в тепловой компании. Раскопки велись исключительно на газоне, и асфальтобетонная площадка перед подъездом не была нарушена. После себя рабочие всё восстановили «как было», настаивают тепловики.

До проведения мероприятий по техническому перевооружению участка тепловой сети ливневые стоки скапливались на рельефе местности и попадали в тепловую камеру, что приводило к затоплению лотков канала тепловой сети и повышенному коррозионному износу теплосети, что в свою очередь увеличивало риски возникновения аварийных ситуаций на трубопроводах тепловой сети и перерыва в теплоснабжении детского сада № 12 и жилого дома № 4 по ул. Соколова-Соколенка.

По факту завершения работ благоустройство было восстановлено в полном объеме, что подтверждается комиссионным актом «Приема сдачи законченных работ в рамках восстановления благоустройства после производства земляных работ в г. Владимире» от 06.09.2019 г., подписанным со стороны представителей администрации г. Владимира,- звучит в официальном ответе пресс-службы компании «Т Плюс».

Дому № 6 по Соколова-Соколенка почти 30 лет. Главная проблема в том, говорят жители, что у него изначально не было проекта благоустройства. Либо его сделали неправильно. Поэтому положенного водоотведения нет. Это факт подтверждают и в «Т Плюс». По словам работников, при реконструкции теплосетей в районе этого дома ливневой канализации в земле обнаружено не было. Хотя по нормативам СНиП она должна там быть. Но кто её теперь будет устанавливать, не понятно.

Ранее «Призыв» сообщал, что сильный ливень затопил привокзальную площадь в Александрове.

Татьяна Данилова

Фото предоставлены местными жителями

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