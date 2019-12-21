Двое водителей и пассажирка насмерть разбились в ДТП под Ковровом

Смертельная авария произошла сегодня утром на дороге «Сеннинские Дворики-Ковров-Шуя» в Ковровском районе. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, 20-летний водитель «ВАЗ-2112», следуя в сторону города Коврова, совершил выезд на встречную полосу и врезался в «Ниву».

На момент аварии на улице еще было темно, освещения на дороге нет. Дорога не скользила, ни снег, ни дождь не шел. Видимых дорожных и погодных осложнений не было.

В результате ДТП погибли водители транспортных средств и 35-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ 2112». В медицинское учреждение доставлены трое пассажиров автомобиля «Нива».

На месте ДТП работали сотрудники МЧС. После столкновения спасателям пришлось разрезать покореженные автомобили, чтобы освободить людей.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Анна Тумановская

Фото пресс-службы УМВД и группы в «ВКонтакте»»Заметки спасателя»