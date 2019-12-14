Движение на «Пекинке» остановят на 40 минут

В ночь на 15 декабря на «Пекинке» перед улицей Белоконской во Владимире будет временно приостановлено движение транспорта. Проехать нельзя будет с 03:00 до 03:40. С 02:00 до 04:40 движение по этому участку ограничат. В это время дорожники будут проводить работы по монтажу модульного надземного пешеходного перехода. Объезд будет возможен через городские улицы.

— Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения, — обратились к автомобилистам в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».

Дорожники будут монтировать надземный переход.

Также в ночь на 15 декабря движение транспорта временно приостановят на 167-ом километре трассы М-7 «Волга» в районе деревни Колокша. Проезд перекроют с 0:00 до 0:40.

Связано это также с проведением работ по монтажу модульного надземного пешеходного перехода. Автомобилистам предлагают следовать в объезд через Лакинск, Собинку, Улыбышево и развязку на 185 км М-7 «Волга».

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимир ждет новый этап дорожных работ на «Пекинке». Уже в 2020 году начнется строительство поворотных петель на Куйбышева.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»