Движение на «Пекинке» ограничат на несколько часов

Ночью с 28 по 29 декабря на «Пекинке» во Владимире будет временно приостановлено движение транспорта. С 23.00 до 23.40 проехать нельзя будет в районе дома №167 по ул.Лакина, а с 01.30 до 02.10 в районе перекрестка с бульваром художника Иванова. С 22:00 до 03:10 движение по участку ограничат. В это время дорожники будут монтировать модульные надземные пешеходные переходы.

Дорожники будут монтировать надземные переходы.

Объезд будет возможен через улицы: Проспект Ленина — ул. Дворянская — ул. Большая Нижегородская — Суздальский проспект.

— Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее планировать свой маршрут с учетом ограничений. Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте скоростной режим, — обратились к автомобилистам в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимир ждет новый этап дорожных работ на «Пекинке». Уже в 2020 году начнется строительство поворотных петель на Куйбышева.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»