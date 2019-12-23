Движение на «Пекинке» ограничат на два с половиной часа

Ночью с 23 на 24 декабря дорожники временно перекроют движение на 11 км трассы М-7 «Волга». «Пекинку» перекроют в районе улицы Лакина. Там планируется установить модульный надземный пешеходный переход. Движение по участку ограничат с 23:00 до 01:40. Для безопасного проведения основных работ движение на участке приостановят с 0:00 до 0:40 часов.

Автомобилистам советуют искать пути объезда через городские улицы: проспект Ленина — ул. Дворянская — ул. Большая Нижегородская — Суздальский проспект. Всего до конца этого года на трассе в черте Владимира возведут 6 модульных надземных переходов.

Как ранее сообщал «Призыв», ремонт федеральной трассы М-7 во Владимирской области завершился. Последним событием стало открытие новой транспортной развязки возле фабрики «Ferrero» в Собинском районе.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»