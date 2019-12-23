Двадцатилетнего пешехода сбили на «зебре»

Сегодня утром во Владимире на улице Чайковского произошла авария с участием пешехода. По предварительной информации городского отдела ГИБДД, 20-летний молодой человек переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу, когда его сбил внедорожник «Chevrolet tahoe». Пешеход серьезно пострадал, он находится в реанимации в состоянии комы.

На момент ДТП на улице было темно и сыро. Пешеходный переход не освещается, разметка частично стерта. Здесь давно просится светофор с кнопкой, по аналогии с теми, которые работают у гимназии №3, областной больницы и на Соборной площади. Тем более, что после открытия сквера на Чайковского «зеброй» пользуются сотни жителей, в том числе с маленькими детьми.

Пострадавший пешеход находится в коме.

Неужели надо серьезно пострадать еще одному пешеходу, чтобы администрация города привела переход в порядок? Как ранее сообщал «Призыв», в этом году здесь же сбили девушку. Водитель до последнего во время разбирательств в ГИБДД и на судах уверял, что не виноват, что у машины якобы отказали тормоза. Пострадавшей пришлось судиться, чтобы получить компенсацию за длительное лечение. Да и суд не учел все расходы на лекарства и перевозку лежачего больного.

В этом году во Владимире произошло свыше 150 наездов на пешеходов. Больше половины – на переходах. Мэрии уже точно стоит обратить внимание на эту проблему.

Анна Тумановская

Фото: vk.com/overhearauto33