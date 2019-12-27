Два смертельных ДТП произошли за сутки во Владимирской области

Две крупные аварии произошли в Муромском районе и на Южном объезде города Владимира за последние сутки. В обоих случаях водители допустили опасный выезд на встречную полосу, не рассчитав расстояние до встречного транспорта. По предварительной информации УГИБДД по Владимирской области, накануне вечером в районе деревни Чаадаево Муромского района водитель «Mitsubishi Pajero» совершил лобовое столкновение с «МАЗом» с прицепом, груженным кирпичами. Части автомобилей и груза раскидало по проезжей части. На момент ДТП на улице было темно и сухо.





Второе смертельное ДТП произошло сегодня рано утром на Южном объезде.

— ДТП с участием трёх автомобилей произошло на 171-м км трассы М-7 «Волга» (Южный обход Владимира) ориентировочно в 6.10. Есть погибшие. Движение было перекрыто в течение 40 минут, организован объезд. В 6.50 потоки пустили по обочинам, — пояснили в пресс-службе Упрдор «Москва — Нижний Новгород».

В момент ДТП проезжая часть на участке была сухая. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и дорожные службы Упрдор «Москва — Нижний Новгород». Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее «Призыв» сообщал, что водитель и пассажир легковушки погибли после ДТП с грузовиком в Петушинском районе.

Анна Тумановская

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