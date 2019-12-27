Сразу два рыбака провалились под лед во Владимирской области. Инциденты произошли с разницей в несколько часов на разных водоемах. К счастью, мужчин удалось спасти. Любителей зимней рыбалки заметили очевидцы и позвонили по номеру 112. Через 5 минут на месте ЧП уже были представители поисково-спасательных отрядов. Они и вытащили рыбаков из холодной воды.

Игорь Богомазов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области:

Вчера произошел случай с провалом рыбака 1952 года рождение в Александрове на озере Дичковское.

Как только подморозило, мужчина решил выйти на лед, проверить.

Чуть появилась отрицательная температура, можно выйти.

Оказался на мелководье и провалился по пояс.

Поисково-спасательным отрядом города Александрова ему была оказана помощь, он был извлечен.

Второй рыбак ушел под лед сегодня утром. Мужчина 1954 года рождения вышел на Клязьму во Владимире и провалился. Тонущего человека заметили очевидцы. Они-то и позвонили спасателям. Рыбака удалось достать из воды. Он был транспортирован в лечебное учреждение. Не исключено, что теперь обоим рыбакам придется заплатить штраф от 800 до 4000.

В настоящий момент выход на лед запрещен почти на всей территории Владимирской области.

Сотрудники МЧС отмечают, что официально зимняя рыбалка возможна только на одном водоеме в Кольчугинском районе. Там выход на лед не запрещен. В остальных местах рыбаки рискуют провалиться. Толщина льда в некоторых участках не превышает трех сантиметров.

С началом климатической зимы утонули уже два жителя нашего региона. Молодой человек из Меленковского района провалился под лед недалеко от деревни Окшово в конце ноября. Тело парня искали несколько дней. Ранее трагический случай произошел на озере в деревне Глазовское Суздальского района. На лед вышли сын и отец. Последнего спасти не удалось. В возрасте 55 лет мужчина погиб. Его сына вытащить из воды помогли очевидцы происшествия. Сейчас МЧС ходатайствует о вручении им ведомственной награды за спасение людей на воде.

На данный момент в области проходит профилактическая акция «Безопасный лед». Вплоть до 20 января сотрудники МЧС будут инспектировать водоемы. Особое внимание к местам, где любят собираться рыбаки. Учитывая, что в регион стремится очередной теплый фронт, выходить на лед будет небезопасно и с началом следующего года.

Ранее «Призыв» писал, что синоптики рассказали о погоде на Новый год.

Полина Тарбеева

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