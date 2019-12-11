Два из четырёх замов губернатора потеряли приставку «врио»

Почти 6 часов длилось обсуждение депутатами Законодательного собрания Владимирской области кандидатур на посты вице-губернаторов. Было представлено 4 кандидата на 4 должности — по одному на каждую. Самые горячие дискуссии развернулись вокруг Максима Брусенцов и Александра Байера, которые уже целый год работают в администрации Владимирской области и курируют, соответственно, вопросы экономики и ЖКХ. Депутаты заявили, что не знают этих ведущих чиновников, так как те, по словам народных избранников, не показывались на заседаниях ЗС и выходили на контакт. В итоге эти кандидатуры «прокатили». Зато утвердили Аркадия Боцан-Харченко и Игоря Моховикова. Первый руководит за проектную деятельность и информатизацию, второй – за внутреннию политику и «связь с народом».

За Максима Брусенцова проголосовали всего 4 депутата, а вопрос по Александру Байеру отложили на «потом».



Кандидатуры вице-губернаторов для депутатов оказались настолько противоречивыми, а их итог работы вызвал столько претензий, что в дискуссии решили не ставить точку. Губернатор, представивший кандидатуры своих замов, был таким решением недоволен.

Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области:

Мы сюда пришли утвердить или не утвердить кандидатуру вице-губернатора.

Вы за своими расплывчатыми действиями прячете свое мнение. Так оно какое, бесхребетное?

Говорите, как есть. Ему работать или нет? Выполнять нацпроекты, которые есть в экономическом блоке?

«А»-то сказали, а «Б» нет. Позиция слабенькая.

Максима Брусенцова прочили на пост первого вице-губернатора, курирующего вопросы экономики, сельского хозяйства, инвестиций. Пока он продолжит работу в прежнем качестве. Хотя в самом начале заседания председатель ЗС Владимир Киселев заявил, что если кандидатура не будет утверждена, то Максим Брусенцов не сможет занимать свой пост даже с приставкой «врио».



Врио вице-губернатору Александру Байеру задали множество вопросов по самым насущным темам: мусорной реформе, изменениям транспортной сети, строительству дорог. Депутаты получили конкретные ответы по всем темам. Но вопрос утверждения кандидатуры Александра Байера решили отложить. И на следующем заседании, которое состоится ровно через неделю, кандидатуры Максима Брусенцова и Александра Байера снова будут рассмотрены.

Как «Призыв» сообщал ранее, что депутаты приняли закон, обязывающий всех вице-губернаторов перед вступлением в должность проходить согласование в Законодательное собрание.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»