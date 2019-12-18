Два десятка медсестер вернули в профессию

Первая партия медсестер, пожелавших в этом году вернуться в профессию, 20 декабря получит свои сертификаты специалиста. В этот же день в Муроме им выдадут и направления на работу. Региональный департамент по труду и занятости населения подвел итоги запуска нацпроекта. На сегодняшний день во Владимирской области открыто более 600 вакансий для среднего медперсонала. Благодаря поддержке Центра занятости в этом году переобучились 84 человека, 22 из них уже приступили к работе. Сейчас формируются новые списки, и со следующего года очередная группа медсестер пройдет обучение.

Возвращение в профессию происходит на базе четырёх медицинских колледжей: во Владимире, Муроме, Коврове и Александрове. На бесплатное переобучение имеют право женщины, у которых есть среднее медицинское образование, но более года они не работали по специальности. Записаться на курсы они могут в Центре занятости по адресу: г. Владимир, ул. Белоконской, 6а. Одно из главных условий переобучения – человек не должен в данное время работать. В эту категорию попадают и женщины, которые находятся в декретном отпуске.

Андрей Григорьев, директор департамента по труду и занятости населения администрации Владимирской области:

— Просто приходят в Центр занятости, говорят, что у меня когда-то был диплом о медицинском образовании, но я по нему долгое время не работала, хочу восстановиться по данной профессии и пойти работать. Эта программа среднего персонала рассчитана в первую очередь на фельдшерско-акушерские пункты. Привязка по месту жительства.

— Могут воспользоваться этой программой и пойти работать в частные клиники?

— Не исключаю такой возможности. Но, по крайне мере, мы пытаемся восполнить тот пробел по медицинскому персоналу, которого не хватает в области. Если ничего не делать, ничего не будет.

Возвращение в профессию происходит на базе четырёх медицинских колледжей.

Переобучение длится около трех месяцев. Если все делать самостоятельно, без поддержки Центра занятости, восстановление сертификата обойдется медсестрам в немалую сумму. Например, во Владимирском медколледже за это возьмут около 30 тысяч рублей. По словам директора департамента, программа эта долгосрочная и переобучать бесплатно медсестер будут до тех пор, пока профессия востребована в области.

Ранее «Призыв» сообщал, какие вступительные испытания ждут абитуриентов медколледжа.

Татьяна Данилова

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