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Два большегруза столкнулись на федеральной трассе

ДТП произошло в районе Ворши

Серьезное ДТП произошло сегодня утром на федеральной трассе М-7 «Волга» в Собинском районе, около села Ворша. Столкнулись два большегруза. По предварительной информации УМВД России по Владимирской области, водитель автомобиля ««MAN»» выехал на втречку, где врезался в «КамАЗ». От удара автомобили буквально раскидало по дороге. В результате ДТП пострадал водитель «КамАЗа».

Водитель с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.

В настоящее время движение на данном участке частично ограничено, на месте работают сотрудники ГИБДД, осуществляется регулирование движения. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее «Призыв» сообщал, что три человека погибли в ДТП, случившихся в минувшее воскресенье.

Ольга Ефремова, Полина Тарбеева  

Фото группы «Подслушано Автомобилистов | Владимир»

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Обсуждение 1

  • Лиса:
    18.12.2019 в 12:07

    вот когда уже в дальнобои адекватов брать будут? где в этой стране законы? где инициативы ГИБДД? хорошо хоть не убил никого, но это исключение…

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