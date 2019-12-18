Два большегруза столкнулись на федеральной трассе

Серьезное ДТП произошло сегодня утром на федеральной трассе М-7 «Волга» в Собинском районе, около села Ворша. Столкнулись два большегруза. По предварительной информации УМВД России по Владимирской области, водитель автомобиля ««MAN»» выехал на втречку, где врезался в «КамАЗ». От удара автомобили буквально раскидало по дороге. В результате ДТП пострадал водитель «КамАЗа».

Водитель с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.

В настоящее время движение на данном участке частично ограничено, на месте работают сотрудники ГИБДД, осуществляется регулирование движения. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее «Призыв» сообщал, что три человека погибли в ДТП, случившихся в минувшее воскресенье.

Ольга Ефремова, Полина Тарбеева

Фото группы «Подслушано Автомобилистов | Владимир»