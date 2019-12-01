«Дорожный пристав» остановил 11 водителей в Александровском районе

«Дорожный пристав» провел охоту на должников Александровского района. С помощью программного обеспечения водителей, являющиеся злостными неплательщиками штрафов или алиментов, останавливали сотрудники ГИБДД. Номера машин должников идентифицировали на экране компьютера, пока те двигались в транспортном потоке. Сигнал об этом сразу же поступал на передвижной пост, сформированный из дорожных инспекторов и судебных приставов.

За один рейд выявили 11 автомобилей, принадлежавших должникам по исполнительным производствам.

После остановки водителей «пробивали» по базе данных должников. При наличии неуплаченных квитанций или алиментов автовладельцам предлагали погасить долг с помощью терминалов безналичной оплаты. Прямо на месте.

Юрий Евдокимов, начальник отдела судебных приставов Александровского района Владимирской области:

• Данные рейды проводятся на регулярной основе. Должникам предлагается оплатить задолженность на месте. При отказе или невозможности производится арест автотранспортного средства.

• В исполнительный лист включены все без исключения исполнительные производства. К нежелательной остановке может привести как неоплаченный штраф, так и задолженности по коммунальным платежам, судебные штрафы и неуплата алиментов.

• Поэтому призываем к своевременной оплате задолженностей во избежание неприятных и неожиданных встреч на дороге.

Общая сумма, которую заплатили 11 должников, остановленных во время рейда, составила более 50 тысяч рублей. А ранее «Призыв» сообщал, что в ходе нескольких рейдов на дороге сумма, перечисленная водителями-должниками, перевалила за 700 тысяч рублей.

Татьяна Данилова

Видео пресс-службы УФССП России по Владимирской области

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