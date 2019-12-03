Дорожные службы усилили борьбу с гололедом

Мэрия Владимира рапортует, что на уборку города от наледи брошены все силы ЦУГД. Накануне на улицы вышли 74 рабочих ручной уборки и 46 единиц специализированной техники, в том числе 15 коммунально-дорожных машин, 8 уборочных машин, оборудованных щетками, 3 погрузчика и т.д. Как и в предыдущие годы Центр управления городскими дорогами организовал круглосуточный график работы техники и персонала. Комплексные бригады водителей комбинированных дорожных машин (58 человек) закреплены за 22 участками. За тракторами с плужно-щеточным оборудованием закреплено 27 маршрутов.

Подкрепление на борьбу с гололедом было брошено после жалоб владимирцев. К примеру, в воскресенье почти 100 человек обратились за помощью в больницу скорой помощи. Большинство пострадавших поскользнулись. О масштабах проблемы можно судить и по опросу в популярном городском паблике. Из более 1000 участников подавляющее большинство ответили, что на дорогах Владимира скользко.





Претензии к работе коммунальных служб высказала и мэрия. В частности, они коснулись пешеходных маршрутов, прежде всего вдоль внутриквартальных дорог, во дворах многоквартирных жилых домов и на ряде остановок общественного транспорта.

Проблемы коммунальные службы объяснили неполной укомплектованностью средствами механизации.

Чтобы оперативно реагировать на жалобы жителей, открыта «горячая линия». Звонить можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 ежедневно, в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу — по телефону 05 ежедневно, круглосуточно. Жалобы и замечания, связанные с качеством уборки муниципальных территорий, принимаются в также в Центре управления городскими дорогами по телефону 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон 8-960-721-49-49.

Владимирцам напоминают, что за уборку дворовых территорий многоквартирных домов отвечают управляющие компании, а за территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, — их собственники либо арендаторы.

Ранее «Призыв» сообщал, что синоптики сделали предварительный прогноз на декабрь. Первый месяц зимы будет аномально теплым.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»