Дорожные службы перешли на усиленный режим работы

Первый серьезный снегопад заставил выйти из боксов большую часть парка зимней спецтехники центра управления городскими дорогами Владимира. Как только снег лег внушительным слоем на проезжую часть, выехали комбинированные дорожные машины, чтобы посыпать дороги пескосоляной смесью. На остановках площадки и дорожки чаще обрабатывают реагентом «Бионорд». Чистить снег стали уже поздним вечером. Традиционно местом складирования выбран Михайловский овраг. Именно там работает бульдозер, на капремонт которого этой осенью из бюджета выделили порядка 5 миллионов рублей. Данный вид техники эксплуатируется уже около 30 лет.



— В среднем в сутки на дороги выходит больше 50 единиц техники. Когда идёт снегопад, их число увеличиваем до 70. К зимнему периоду подготовлено 103 единицы техники. Как и прежде, будем привлекать самосвалы для вывоза снега из города. Мы арендуем у частников 25 единиц техники, — сообщил «Призыву» заместитель директора ЦУГД Николай Дятлов.

Центр управления городскими дорогами организовал круглосуточный график работы техники и персонала. Комплексные бригады водителей комбинированных дорожных машин (58 человек) закреплены за 22 участками. За тракторами с плужно-щеточным оборудованием закреплено 27 маршрутов.



На складах ЦУГД заготовлено 35 тысяч тонн пескосоляной смеси, 200 тонн литого асфальтобетона и около 70 тонн противогололедного реагента «Бионорд».

Телефоны «горячей линии» по приему заявок от населения на уборку тротуаров и дорог: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) и 8-960-721-49-49 (круглосуточно).

В новогодние праздники федеральные дорожники также переведены на усиленный режим работы. При неблагоприятных погодных условиях ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород задействует порядка 130 единиц дорожной техники для расчистки трассы М-7 «Волга» во Владимирской области. Упрдор просит водителей быть особенно внимательными на дорогах в новогодние праздники.



Дорожные патрули круглосуточно дежурят на трассах. Объезд участков ведется каждые три часа. Все данные о дорожной ситуации передаются в диспетчерскую службу. Уборочная техника оборудована системой ГЛОНАСС/GPS, рациями и сотовой связью, что позволяет отслеживать и координировать работу в режиме реального времени. При возникновении нештатной ситуации на трассах М-7 «Волга» необходимо звонить по телефону диспетчерской службы 8-800-505-76-52 или 8-831-282-28-11.

Ранее «Призыв» сообщал, что синоптики обещали 31 декабря нестабильную погоду.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»