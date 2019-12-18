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Дорожники решили сохранить схему движения в Юрьевце

Участок дороги отремонтируют

Федеральные дорожники услышали жителей Владимира, ратующих за сохранение перекрестков в Юрьевце и Энергетике. Капитальный ремонт на семикилометровом участке трассы от Южного обхода до поворота на Институтский городок отменяется. Изменения схемы движения по аналогии с «Пекинкой» не будет. Встречные потоки не станут разделять барьерным ограждением.

Алексей Борисов, начальник Упрдор «Москва — Нижний Новгород»:

  • Капремонта там не будет. Принято решение довести этот участок до нормативного состояния. Учитывая стесненные обстоятельства.
  • Мы оставим там светофорные объекты.
  • Параллельно мы занимаемся вопросом, связанным со строительством обхода города Владимира по северной части с выходом на город Суздаль.

Все регулируемые перекрестки решили сохранить. Идея убрать их была озвучена в этом году при обсуждении схемы движения на участке федеральной трассы в черте Владимира. Капремонт «Пекинки» завершается на днях. Участок от Юрьевца до поворота на Ставрово латали частично в этом и прошлом годах.

Проект строительства Северного обхода начнут готовить в 2020 году.

Схему ремонта участка дороги в Юрьевце и Энергетике обещают представить на публичное обсуждение заранее. Ее смогут увидеть все жители. В ближайшее время на этом участке федеральной трассы поставят шумозащитные экраны.

Как «Призыв» сообщал ранее, федеральные дорожники решили оставить основные перекрестки и во Владимире. Барьерное ограждение появилось только на повороте на Гастелло, Сельцо и в районе улицы Белякова.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»

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