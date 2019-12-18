Дорожники решили сохранить схему движения в Юрьевце

Федеральные дорожники услышали жителей Владимира, ратующих за сохранение перекрестков в Юрьевце и Энергетике. Капитальный ремонт на семикилометровом участке трассы от Южного обхода до поворота на Институтский городок отменяется. Изменения схемы движения по аналогии с «Пекинкой» не будет. Встречные потоки не станут разделять барьерным ограждением.
Алексей Борисов, начальник Упрдор «Москва — Нижний Новгород»:
- Капремонта там не будет. Принято решение довести этот участок до нормативного состояния. Учитывая стесненные обстоятельства.
- Мы оставим там светофорные объекты.
- Параллельно мы занимаемся вопросом, связанным со строительством обхода города Владимира по северной части с выходом на город Суздаль.
Все регулируемые перекрестки решили сохранить. Идея убрать их была озвучена в этом году при обсуждении схемы движения на участке федеральной трассы в черте Владимира. Капремонт «Пекинки» завершается на днях. Участок от Юрьевца до поворота на Ставрово латали частично в этом и прошлом годах.
Проект строительства Северного обхода начнут готовить в 2020 году.
Схему ремонта участка дороги в Юрьевце и Энергетике обещают представить на публичное обсуждение заранее. Ее смогут увидеть все жители. В ближайшее время на этом участке федеральной трассы поставят шумозащитные экраны.
Как «Призыв» сообщал ранее, федеральные дорожники решили оставить основные перекрестки и во Владимире. Барьерное ограждение появилось только на повороте на Гастелло, Сельцо и в районе улицы Белякова.
Анна Тумановская
Фото «Призыва»
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