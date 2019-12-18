Дорожники решили сохранить схему движения в Юрьевце

Федеральные дорожники услышали жителей Владимира, ратующих за сохранение перекрестков в Юрьевце и Энергетике. Капитальный ремонт на семикилометровом участке трассы от Южного обхода до поворота на Институтский городок отменяется. Изменения схемы движения по аналогии с «Пекинкой» не будет. Встречные потоки не станут разделять барьерным ограждением.

Алексей Борисов, начальник Упрдор «Москва — Нижний Новгород»:

Капремонта там не будет. Принято решение довести этот участок до нормативного состояния. Учитывая стесненные обстоятельства.

Мы оставим там светофорные объекты.

Параллельно мы занимаемся вопросом, связанным со строительством обхода города Владимира по северной части с выходом на город Суздаль.

Все регулируемые перекрестки решили сохранить. Идея убрать их была озвучена в этом году при обсуждении схемы движения на участке федеральной трассы в черте Владимира. Капремонт «Пекинки» завершается на днях. Участок от Юрьевца до поворота на Ставрово латали частично в этом и прошлом годах.

Проект строительства Северного обхода начнут готовить в 2020 году.

Схему ремонта участка дороги в Юрьевце и Энергетике обещают представить на публичное обсуждение заранее. Ее смогут увидеть все жители. В ближайшее время на этом участке федеральной трассы поставят шумозащитные экраны.

Как «Призыв» сообщал ранее, федеральные дорожники решили оставить основные перекрестки и во Владимире. Барьерное ограждение появилось только на повороте на Гастелло, Сельцо и в районе улицы Белякова.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»