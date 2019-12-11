Дорожники прокомментировали обрушение части моста

Часть конструкции разворотной петли на Южном обходе упала на проезжую часть на федеральной трассе. Видео с ЧП попало в социальные сети. Машина, на которой был установлен видеорегистратор, чудом избежала столкновения с металлической деталью. На видео все выглядит не так спокойно, как отреагировали на это федеральные дорожники.

— Обрушился продольный лоток. Он нужен для отвода воды с путепровода и недопущения её попадания на проезжую часть. Это не влияет на работоспособность моста. Там оперативно всё убрали, — пояснили в пресс-службе Упрдора.

Такие происшествия случаются редко.

Но все же это не первое подобное ЧП с конструкциями федеральной трассы в черте Владимирской области. В 2017 году в Вязниковском районе большегруз не прошел под модульным надземным пешеходным переходом и снес всю опору над проезжей частью.

В Александровском районе происходят и вовсе курьезные случаи. Об этом «Призыв» сообщал здесь. Автомобиль попал в плен, пытаясь проехать под мостом. Хорошо, что это не федеральная трасса, где большой поток машин. Иначе пробок было бы не избежать.

Анна Тумановская

Видео youtube.com, канал пользователя «Т сафаров»