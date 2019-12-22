Дорожники пойдут на Чапаева и освободят Пугачёва

Свыше 35 миллионов рублей предусмотрено в бюджете Владимира-2020 на прокладку участка дороги, соединяющей улицы Чапаева и Сперанского. Денег хватит только на первый этап строительства. По проекту это будет полноценная магистраль с 4-полосным движением. Правда, на Чапаева проезжая часть в два раза уже. Тем не менее, в мэрии уверены, что когда перешеек сдадут, это разгрузит данную часть города, в том числе оживлённую улицу Пугачёва, примыкающую к Чапаева. Там сейчас едва могут разъехаться встречные потоки, поэтому местные «следопыты за рулём» проложили маршрут между частными жилыми домами.

В прошлом году жители улицы Пугачёва выступили против ремонта их дороги. Они опасались, что после него весь транспорт с В. Дубровы ринется к ним.

В 2020 году разработают проект еще одного «перешейка» в западной части города. Они соединит улицы Диктора Левитана и Фатьянова — в самом конце микрорайона 8-ЮЗ. Городские власти предполагают также расширить дорогу в районе двух лицеев и школы № 43.

Дорожные планы администрации областного центра впечатляют. Они охватывают не только западную, но и восточную часть города. В следующем году чиновники хотят взяться за строительство Рпенского проезда. Хватит ли на всё сил и средств – большой вопрос.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»