Дорожники ликвидируют четыре остановки на Южном обходе

Федеральные дорожники приняли решение ликвидировать четыре остановочных пункта и один нерегулируемый переход на Южном обходе. До конца декабря уберут остановки на 190-м км (ост. «Байгуши»), 196-м км (ост. «Поворот на Бухолово»), 208-м км (ост. «Поворот на Исаково»), 216-м км (ост. «Смыково»), а также переход на 225-м км. Все эти объекты дорожной инфраструктуры находятся вне населенных пунктов.

— Принятые меры позволят ликвидировать потенциально опасные участки трассы, а значит, сохранить жизни людей, — уверены в Упрдоре.

Этими остановками пользуются многие жители присоединенных территорий Владимира, а также поселков Судогодского района. По Южному обходу ездят проходящие автобусы. У перевозчиков резко упадет пассажиропоток после запрета данных остановок. А пассажиры лишатся еще одного способа добраться до города.

8-800-505-76-52 — телефон «горячей линии» по внештатным ситуациям на трассе М-7 «Волга».

Как «Призыв» сообщал ранее, утверждена новая схема движения транспорта на федеральной трассе в черте Владимира. После серии обращений жителей решено сохранить остановочные пункты на «Пекинке».

Анна Тумановская

Фото «Призыва»