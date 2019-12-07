Дорогу из Владимира в Гусь-Хрустальный передадут федералам

Администрации Владимирской и Рязанской областей заключили соглашение с Росавтодором на передачу части дорожной сети. Речь идет о дороге «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума». Она станет федеральной уже в следующем году. Этим направлением часто пользуются большегрузы. Транзитный транспорт сильно разбивает дороги, на ремонт их региону денег не хватает. Федеральное финансирование поможет поддерживать пути в лучшем состоянии.

Алексей Косилов, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области:

С точки зрения субъекта, так только лучше. Будет федеральное финансирование, другие требования.

Есть ещё в плане 5 дорог. В частности, Владимир — Муром. Это на среднесрочную перспективу.

Это программа Минтранса создания опорной сети Российской Федерации, связи между субъектами.

Новые федеральные дороги будет обслуживать госпредприятие «Упрдор «Москва — Нижний Новгород». Эта компания содержит и ремонтирует трассу М-7 «Волга», в том числе участок в черте Владимира, в народе называемый «Пекинкой».

Региональный бюджет тратит порядка 3 миллиардов рублей на содержание сети дорог

Опасения при передаче региональных дорог в федеральную собственность вызывает только то, что какие-то остановки и повороты будут закрыты. «Призыв сообщал ранее, что решение федеральных дорожников о ликвидации таких вот объектов инфраструктуры на Южном обходе Владимира и на «Пекинке» вызвало большой резонанс у жителей области. Но, в конце концов, капремонт трассы в черте Владимира завершается, власти и дорожники пришли к компромиссу, сделав движение по «Пекинке» более удобным.



Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»