Дорога. Темно. Пешеход. ДТП

Подписчики «Призыва» после серии публикаций про такие ДТП дискутируют на тему, кто виноват и что с этим делать. Чаще всего аварии случаются в городе, на оживленных перекрестках, где большинство водителей знают, где нужно притормозить у «зебры» и в случае чего пропустить пешехода. Значит, виноваты водители? По правилам дорожного движения выходит, что так. Поэтому клеймят чаще всего именно водителей. Но есть и сопутствующие причины. Отсутствие разметки, освещения, знаков над проезжей частью. А это уже обязанность мэрии.

Валерьян Шируков, старший инспектор отдела ГИБДД города Владимира:

— Проведя анализ транспортных происшествий, которые произошли в темное время суток, можно сказать, что большинство пешеходов не имели на одежде световозвращающих элементов. Тем самым пассивно не могли применять средства безопасности.