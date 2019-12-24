Дорога. Темно. Пешеход. ДТП

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ДТП с пешеходами случаются все чаще
Сегодня утром в Коврове на нерегулируемом переходе сбили 13-летнего школьника. Водитель микроавтобуса «Peugeot» не заметил пешехода. У подростка диагностировали ушибы. Обошлось без больничной койки, но и эмоционально ребенку и его родителям пережить ДТП чрезвычайно сложно. Вчера во Владимире молодого человека чуть постарше сшиб внедорожник «Chevrolet tahoe». 20-летний парень, переходивший дорогу по правилам, оказался в реанимации. За его жизнь борются врачи. Проблема с наездами на пешеходов достигла апогея. Во Владимирской области в этом году произошло 518 аварий с участием пешеходов. Свыше 200 из них — на переходах!
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Причины аварий комплексные
Подписчики «Призыва» после серии публикаций про такие ДТП дискутируют на тему, кто виноват и что с этим делать. Чаще всего аварии случаются в городе, на оживленных перекрестках, где большинство водителей знают, где нужно притормозить у «зебры» и в случае чего пропустить пешехода. Значит, виноваты водители? По правилам дорожного движения выходит, что так. Поэтому клеймят чаще всего именно водителей. Но есть и сопутствующие причины. Отсутствие разметки, освещения, знаков над проезжей частью. А это уже обязанность мэрии.
Валерьян Шируков, старший инспектор отдела ГИБДД города Владимира:
— Проведя анализ транспортных происшествий, которые произошли в темное время суток, можно сказать, что большинство пешеходов не имели на одежде световозвращающих элементов. Тем самым пассивно не могли применять средства безопасности.
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Жизнь важнее вины
Винить пешеходов в ДТП на «зебре» однозначно нельзя. Бывает всякое: выбегают на дорогу или из вредности идут черепашьим шагом, ухмыляясь возмущенным водителям. Но раз уж сел за руль, то терпи. Не зря автомобиль называется средством повышенной опасности. В конечном итоге, больше всегда страдает пешеход. Но если все же допустить, что блестящий брелок мог уберечь от ДТП, то, может, и не стоит спорить, кто и что должен носить, а кто и как рулить?
Валерьян Шируков, старший инспектор отдела ГИБДД города Владимира:
— На сегодняшний момент законодатель закрепил обязательное ношение световозвращающих элементов только для пешеходов, передвигающихся вне населенных пунктов. За такие нарушения сотрудники ГИБДД регулярно привлекают пешеходов. Штраф — 500 рублей или предупреждение. Применять световозвращающие элементы считают нужным во многих странах Европы. У нас же пока в городах это не более чем рекомендация.
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Блестящий кружок может спасти жизнь
На улице темно и сыро. Проезжая часть бликует, свет встречных фар слепит. Вдруг какое-то движение вдоль дороги. По обочине идет мужчина в темной одежде. Ни одного светового пятна. Ни фонарика, ни телефона. Что уж говорить о фликерах. Автомобиль едва успевает вильнуть в сторону и избежать наезда. Типичная ситуация на сотнях дорог без тротуаров. Такие есть как в городе, так и вне населенных пунктов.
Валерьян Шируков, старший инспектор отдела ГИБДД города Владимира:
— Световозвращающие элементы должны быть закреплены как можно ниже. Желательно на подвижных частях тела. На руках или ногах. Это раздражающе действует на водителя. У водителя есть возможность раньше увидеть пешехода и принять меры, чтобы избежать аварийную ситуацию.
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Безопасность не в моде
Современную молодежь на темных улицах можно узнать по светящимся лодыжкам, оголенным или в носках, как кому нравится. Подростки ходят в темных одеждах оверсайз. Безопасность нынче не в моде. Никаких ярких нашивок, обуви или шапок кислотных расцветок. Все максимально просто, однотонно и безразмерно. И производители идут на поводу у подрастающего поколения.
— Накануне зимы прошлись по всем крупным торговым центрам, посмотрели любимые интернет-магазины. Ни на взрослых, ни на подростковых куртках нет световозвращающих полосок, нашивок или оторочки. Даже крупные бренды, торгующие спортивными куртками для уличных занятий спортом, не используют фликеры. Нашли только на малышковых комбезах. А им зачем? Они пешком-то не ходят, на великах не ездят, — рассуждает мама двух школьниц Ирина Краснова.
Ответственные родители сами задумываются о безопасности подрастающего поколения. Световозвращающие нашивки и наклейки продаются в магазинах ткани и рукоделия, брелки и браслеты — в детских магазинах и даже киосках Роспечати. Цена — от 50 рублей. Доступно и практично.
Анна Тумановская
Фото и видео «Призыва»
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