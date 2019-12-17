Дом с обманутыми дольщиками законсервировали

Многоквартирный дом № 19 на улице Центральной во Владимире, в котором застройщик намеренно надстроил два лишних этажа и теперь не может ввести его в эксплуатацию, законсервирован. Об этом дольщикам сообщил начальник регионального стройнадзора Олег Маханько. Оказывается, по бумагам новостройка «в спячке» пребывает с ноября 2016 года. Выходит, большинство семей приобрели квартиры в уже законсервированном доме.

— На очередном приеме с представителями разных региональных ведомств нам рассказали, что разрешение на строительство дома было продлено до 2 декабря. То есть сейчас наш дом законсервирован, не введен в эксплуатацию и не имеет разрешения на строительство, — рассказывает дольщик Антон Игнатичев.

Инициативная группа обманутых дольщиков встречалась со всеми руководителями в городе и области. По их словам, сити-менеджер Андрей Шохин сообщил, что планирует встречу с застройщиком. «Призыв» ранее писал о том, что глава администрации советовал уладить проблему одним способом — снести два лишних этажа. Врио вице-губернатора Владимирской области Александр Байер уже трижды переносил встречу с дольщиками и представителями СМИ. И.о. директора регионального департамента строительства Надежда Долинская рассматривает вариант включения дома в реестр проблемных.

Все сроки по договорам долевого участия вышли, а ключи дольщикам так и не дают.

Дом давно построен и подключен к коммуникациям. Жители могли бы делать строительную отделку и ремонт, но боятся, что новостройку так и не сдадут, и еще одна внушительная сумма денег пропадет. Думают посетить городскую прокуратуру — пока для консультации. Группа дольщиков обратилась к президенту.

Мы группа дольщиков жилого комплекса «Загородный парк». Больше года назад мы должны были получить свои квартиры.

Но так и не получили. Мы обращались на все уровни власти. В ответ мы получали только отписки, перекладывают ответственность.

Никак не решен вопрос. Мы не видим ни конца ни края. Мы заплатили деньги за жилье, до сих пор у многих ипотека и аренда квартир.

Нам говорят, что обманутых дольщиков нет. Но вот мы здесь.

Пытаемся обратиться к вам, на федеральный уровень. Может, случится чудо, и вы поможете нам получить жилье.

Ранее инициативная группа дольщиков направила открытое обращение губернатору Владимиру Сипягину, но ответа пока не поступало. Та же история и с порталом «Наш дом.рф».

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»