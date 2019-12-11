Должностное лицо заказчика — главный врач ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница № 5 г. Владимира» привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3000 рублей

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело возбужденное в отношении должностного лица заказчика – главный врач ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница № 5 г. Владимира» (на момент совершения правонарушения), выразившегося в утверждении документации об электронном аукционе на право заключить контракт на закупку индикатора стерильности для нужд ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница № 5 г.Владимира»» с нарушением требований, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок, ответственность за которое предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.

В действиях должностного лица установлен состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП.

Частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа на должностное лицо в размере трех тысяч рублей.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал должностное лицо заказчика – главного врача ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница № 5 г. Владимира» (на момент совершения правонарушения) виновным в совершении административного правонарушения и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3000 рублей в доход бюджета.