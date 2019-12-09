18+

Должностное лицо заказчика ГКУСО ВО «Юрьев-Польский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» – директор привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3000 рублей

   Заместитель руководителя Владимирского УФАС России  рассмотрел дело возбужденное в отношении должностного лица заказчика – директора ГКУСО ВО «Юрьев-Польский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», выразившегося в утверждении документации об электронном аукционе на право заключить контракт на поставку и установку  веранд для нужд государственного казенного учреждения социального обслуживания Владимирской области «Юрьев-Польский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» с нарушением требований, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок, ответственность за которое предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.

            В действиях должностного лица установлен состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП.

            Частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа на должностное лицо в размере трех тысяч рублей.

            Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России  признал  должностное лицо заказчика – директора ГКУСО ВО «Юрьев-Польский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» виновным в совершении административного правонарушения и привлек  к административной ответственности  в виде административного штрафа в размере 3000 рублей  в доход бюджета.

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение