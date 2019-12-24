Должностное лицо заказчика ГБУЗ ВО «Патакинская областная туберкулезная больница» – главный врач привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело возбужденное в отношении должностного лица заказчика – главного врача ГБУЗ ВО «Патакинская областная туберкулезная больница», выразившегося в несвоевременном направлении в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчикам, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов по заключенному контракту на закупку аппарата рентгеновского на 2 (два) рабочих места для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Патакинская областная туберкулезная больница», ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ.

В действиях должностного лица установлен состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 7.31 КоАП.

Частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа на должностное лицо в размере двадцати тысяч рублей.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал должностное лицо заказчика – главного врача ГБУЗ ВО «Патакинская областная туберкулезная больница» виновным в совершении административного правонарушения и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей в доход бюджета.