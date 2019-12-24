Должностное лицо ООО «Аптечный склад «Владимир» привлечено к административной ответственности

Руководитель Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении должностного лица – директора ООО «Аптечный склад «Владимир» по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Нарушение выразилось в действиях ООО «Аптечный склад «Владимир» по использованию в своей деятельности наименования «Аптечный склад», направленных на получение преимуществ в предпринимательской деятельности, которые могут причинить убытки хозяйствующим субъектам — конкурентам путем перераспределения спроса на товарном рынке розничной торговли лекарственными средствами, а также могут нанести вред их деловой репутации, и образующих событие административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, руководитель Владимирского УФАС России признал должностное лицо – директора ООО «Аптечный склад «Владимир» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.33 КоАП РФ и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в доход бюджета в размере 12 000 рублей.