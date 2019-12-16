Должностное лицо МУП «Водоканал» г. Киржач привлечено к административной ответственности за нарушение Правил подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения

Заместителем руководителя Владимирского УФАС России вынесено постановление о привлечении должностного лица МУП «Водоканал» г. Киржач к административной ответственности по части 1 статьи 9.21 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 10 000 рублей.

Административное дело возбуждено по итогам проведенной проверки по заявлению физического лица, в результате которой в действиях водоснабжающей организации по не рассмотрению в установленный срок заявления о заключении договора на подключение выявлено нарушение пункта 92 Правил холодного водоснабжения и водоотведения.