Долгожданный снег стал приятным сюрпризом

Картина за окном, открывшаяся сегодня утром перед жителями Владимирской области, стала неожиданной и приятной. Выпал долгожданный снег. Правда, при плюсовых температурах, которые синоптики прогнозируют как минимум до пятницы, он быстро растает. Но почему бы не порадоваться снегу, который в последнее время стал главные темой для обсуждения. Владимирцы так и сделали. Ленты социальных сетей наполняются фотографиями припорошенных снегом улиц.





Свое влияние на погоду окажет циклон.

Ранее синоптики сделали прогноз, что настоящая зима придет во Владимирскую область в двадцатых числах декабря. Осадки на грядущей неделе прогнозируются, но это будет скорее дождь и мокрый снег. Свое влияние на погоду окажет циклон. Температура воздуха повысится. До +5 градусов в дневные часы. Ночные температуры будут колебаться около нуля.

О прогнозе погоды от синоптиков на ближайшую неделю «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»