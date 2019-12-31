Добрые дела «Призыва» в 2019 году

Чем сотрудники редакции помогли землякам

  1. Вы нам писали...

    «Призыв» решил вспомнить, как он помог владимирцам в уходящем году. К нам обращаются — мы делаем то, что в наших силах. Вот лишь некоторые примеры эффективной работы «Призыва».

  2. На дворе дрова

    Ветеран труда Зоя Стукалова из Владимира не могла выписать дрова во «Владоблжилкомхозе». Вмешался «Призыв». Дрова привезли, а добровольцы помогли их сложить в поленницу.

     

  3. Будь здоров, малыш!

    Мама младенца с глазной опухолью из Собинского района 7 месяцев обивала пороги больниц: никто не мог поставить диагноз ребенку. «Призыв» написал об этом. Малыша с мамой отправили в Москву в центр специализированной медицинской помощи. Причину заболевания установили, назначили лечение.

  4. Счёт за пустоту

    Пенсионерка из Владимира получила из водоканала счет за водоснабжение. Только водопровода в ее старом деревянном доме нет. После материала «Призыва» водоканал сделал перерасчет.

  5. Теперь чисто

    Жители поселка Сокол Суздальского района пожаловались на то, что там не вывозят крупногабаритный мусор. После нашего стрима проблема решилась.

  6. Жизненно необходимы

    Пенсионерка из поселка Вольгинский Петушинского района не могла получить льготные медикаменты. Для восстановления справедливости потребовалось вмешательство журналистов.

    Фото: stavrinok.ru

  7. Помощь инвалиду

    Пенсионерка-диабетик Надежда Степановна из Владимира, потерявшая обе ноги, не могла получить инвалидную коляску. После материала «Призыва» Фонд соцстраха выдал ей сразу две коляски — домашнюю и для прогулок.

  8. "Скорая" под боком

    Жители поселка Головино Судогодского района забили тревогу: им сообщили о возможном закрытии пункта неотложной медицинской помощи. «Призыв» написал о негативных последствиях этого шага. «Неотложку» сохранили.

    Фото: book33.ru

  9. Направление в Москву

    Онкобольная из Вязников Маргарита М. после публикации «Призыва» добилась направления в московскую клинику.

  10. Получили документ

    Благодаря вмешательству «Призыва» девочке-инвалиду переоформили этот статус (до этого врачебная комиссия долго не могла собраться). Документ был нужен для получения пособия.

    Фото: mopmr.org

  11. Прочистили ливнёвку

    После обращения в редакцию жителей улицы 16 лет Октября во Владимире вечно забитую ливневку в этой части города почистили сотрудники «Владимирводоканала».

     

     

  12. Погасили ипотеку

    «Призыв» поддержал многодетную семью Соловьёвых из областного центра, добивавшуюся погашения части ипотеки по госпрограммы. Заявку этой семьи в организации ДОМ.РФ, сначала отклонённую, рассмотрели заново и удовлетворили.

    Фото: ДОМ.РФ

  13. Сохранили светофор

    Публикации «Призыва» помогли жителям и работникам РТС во Владимире добиться сохранения светофора на примыкающем к микрорайону участке трассы М7

    Подборку подготовил Николай Лившиц
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