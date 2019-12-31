Добрые дела «Призыва» в 2019 году

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Вы нам писали...
«Призыв» решил вспомнить, как он помог владимирцам в уходящем году. К нам обращаются — мы делаем то, что в наших силах. Вот лишь некоторые примеры эффективной работы «Призыва».
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На дворе дрова
Ветеран труда Зоя Стукалова из Владимира не могла выписать дрова во «Владоблжилкомхозе». Вмешался «Призыв». Дрова привезли, а добровольцы помогли их сложить в поленницу.
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Будь здоров, малыш!
Мама младенца с глазной опухолью из Собинского района 7 месяцев обивала пороги больниц: никто не мог поставить диагноз ребенку. «Призыв» написал об этом. Малыша с мамой отправили в Москву в центр специализированной медицинской помощи. Причину заболевания установили, назначили лечение.
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Счёт за пустоту
Пенсионерка из Владимира получила из водоканала счет за водоснабжение. Только водопровода в ее старом деревянном доме нет. После материала «Призыва» водоканал сделал перерасчет.
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Теперь чисто
Жители поселка Сокол Суздальского района пожаловались на то, что там не вывозят крупногабаритный мусор. После нашего стрима проблема решилась.
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Жизненно необходимы
Пенсионерка из поселка Вольгинский Петушинского района не могла получить льготные медикаменты. Для восстановления справедливости потребовалось вмешательство журналистов.
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Помощь инвалиду
Пенсионерка-диабетик Надежда Степановна из Владимира, потерявшая обе ноги, не могла получить инвалидную коляску. После материала «Призыва» Фонд соцстраха выдал ей сразу две коляски — домашнюю и для прогулок.
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"Скорая" под боком
Жители поселка Головино Судогодского района забили тревогу: им сообщили о возможном закрытии пункта неотложной медицинской помощи. «Призыв» написал о негативных последствиях этого шага. «Неотложку» сохранили.
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Направление в Москву
Онкобольная из Вязников Маргарита М. после публикации «Призыва» добилась направления в московскую клинику.
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Получили документ
Благодаря вмешательству «Призыва» девочке-инвалиду переоформили этот статус (до этого врачебная комиссия долго не могла собраться). Документ был нужен для получения пособия.
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Прочистили ливнёвку
После обращения в редакцию жителей улицы 16 лет Октября во Владимире вечно забитую ливневку в этой части города почистили сотрудники «Владимирводоканала».
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Погасили ипотеку
«Призыв» поддержал многодетную семью Соловьёвых из областного центра, добивавшуюся погашения части ипотеки по госпрограммы. Заявку этой семьи в организации ДОМ.РФ, сначала отклонённую, рассмотрели заново и удовлетворили.
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Сохранили светофор
Публикации «Призыва» помогли жителям и работникам РТС во Владимире добиться сохранения светофора на примыкающем к микрорайону участке трассы М7
Подборку подготовил Николай Лившиц
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