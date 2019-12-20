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До 100 рублей! Бюджетные подарки знакомым на Новый год  

7 превосходных идей

В Новый год подарок для коллег, друзей или гостей — это знак внимания. Презент должен быть красивым, практичным и недорогим. Думаете, это невозможно? А вот и нет!  Главное – подключить  свою фантазию.Мы пообщались с жителями нашего города и собрали,  как минимум,  7 идей для подарка на  сумму от 50 до 100 рублей. В отдельных случаях презент обойдется вам бесплатно!  Берите на заметку.

Советские новогодние игрушки

Самый яркий тренд последних лет — винтаж. В одежде, в интерьере и даже на елке! Представьте, как здорово будет смотреться новогодняя красавица, если украсить ее только советскими игрушками? Поэтому в качестве недорогого, но оригинального подарка можно использовать такие игрушки. Возможно, они есть у вас дома? Если нет, то мы знаем, где найти.  У бабушек на рынке на Батурина, на рыночных развалах у остановок  «Красноармейская» и «Гастелло». Бывают такие игрушки в антикварных в магазинах, особенно в центре. Подумайте над красивой упаковкой – и оригинальный подарок готов! Стоимость одной игрушки  — примерно 40 — 50 рублей

Фото: yaplakal.com

Тематический перекидной календарь

Подарок интересный, полезный и практичный!  Всем нужен календарь, но никто его сам себе не покупает, согласитесь? А вариантов огромное множество. Для старшего поколения хорошо подойдут отрывные календари. Там много полезной информации. Есть дачные, лунные, новогодние и так далее. 

Фото: sima-land.com

Для взрослых людей перекидные календари — идеальное решение. Только нужно выбрать подходящую  тематику, подумайте, кто что любит… А для детей красочных календарей  — великое множество: плакаты, перекидные, отрывные, раскраски.  Мы зашли в книжный (1) на «Всполье» — выбор есть и  цены демократичные. 

Стоимость календарей — от 10 до 100 рублей

Рождественский венок 

Оригинальный, красивый подарок, который вы не захотите отдавать. Юлия Казакова, рукодельница из Судогодского района, рассказала нам, как сделать венок своими руками.

Вам понадобятся:

  • Прутья
  • Краска-спрей
  • Клей-пистолет 
  • Украшения (ягоды, игрушки, блестки, мишура — все, что найдете дома)
  • Спрей «Искусственный снег»

Шаг 1

Согните прутья в круг и перевяжите их в нескольких местах веревкой или проволокой. Чем больше прутьев, тем лучше — венок получится объемным. 

Единственная проблема — найти прутья, которые будут гнуться, в декабре практически нереально, они все очень ломкие и сухие. Но вы можете обратиться в любой цветочный магазин. 

Шаг 2

После того как вы зафиксировали прутья, можно покрыть их белой или серебристой краской. Не обязательно делать плотный слой. 

Шаг 3

Возьмите клей-пистолет и на определенные углы или хаотично по всему венку распределяйте украшения. Стройте композиции. Здесь должна включиться ваша фантазия  и чувство стиля! 

Шаг 4

Теперь вы можете распылить искусственный снег или по старинке наклеить немного ваты, чтобы сделать имитацию снега. Венок готов. 

Совет: если у вас мало прутьев, то сделайте из них только каркас, на который наклеивайте еловые ветки. Это тоже отличный вариант рождественского венка. 

Если у вас нет ни прутьев, ни еловых веток, то купите в магазине монтажную пену (1 баллон – 200 руб., венков получится много!). Выдавите ее в форме круга на пищевую пленку . Пока пена не застыла,  вставьте  украшения! Оригинально, необычно и тоже очень красиво!

Стоимость венка — 100 рублей, а возможно, и дешевле, все зависит от наличия дома материала.  

Фото Юлии Казаковой

Малиновое варенье

Если вы очень любите баловать домочадцев собственным вареньем, используйте его в качестве новогоднего подарка. Купите крабовую бумагу, пару красивых резинок и милые украшения в цветочном магазине. Вместо крышки на банку отрежьте кусок бумаги или обычной ткани, прикрепите резинкой, а сверху добавьте украшения. И вот полезный и  вкусный рождественский подарок готов! 

Стоимость: бумага — 15 рублей, резинки — 20 рублей, варенье — бесплатное. 

Фото: prazdnik-plus.spb.ru

Новогодняя гирлянда

Сверкающих гирлянд не бывает много, ведь именно они создают праздничное настроение! Их  можно повесить на окно, елку, стены и многое другое.  Приобрести ее по низкой цене можно в двух местах — на рынке в Гусь-Хрустальном (вдруг вы или кто-то из знакомых там окажется в ближайшее время) или в «Фикс прайсе» (1). Помните, что цены на новогодние атрибуты традиционно снижают после 25 декабря. О том, как выбрать правильную гирлянду, читайте здесь. 

Стоимость — от 50 до 100 руб. 

Фото: marketsmart.ru

Имбирный пряник

Очень здорово будет приготовить имбирное печенье или пряник. Самый новогодний, душевный и оригинальный подарок. Фирменный рецепт рождественских пряников от владимирского кондитера Светланы Князевой вы найдете  здесь.

Стоимость — 30 рублей

Фото: bpryanik.ru

Домашний чай

Замыкает нашу подборку недорогих подарков — чай. Но тут нужна подготовка. Если у вас есть дома заготовленные травы: мята, мелиса, душица, сделайте из них  домашний чай, расфасуйте  по красивым пакетикам и украсьте ленточкой! Душевный и недорогой подарок готов! 

Упаковку можно сделать самим (например, сшить холщовый мешочек), тогда этот подарок ничего не будет вам стоить, но сколько радости он принесет тому, кого вы его подарите!

Фото: tearoad.ru

Юлия Митина

Заглавное фото: retailer.ru

(1) Общество с ограниченной ответственностью «Фикс прайс», 665732, Иркутская обл., г. Братск, Центральный, у. Гагарина, 16, ОГРН: 1153850033413

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