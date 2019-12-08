Диспансеризация помогла выявить более 17 тысяч заболеваний

Облздрав подвел предварительные итоги диспансеризации, которую прошли в этом году жители Владимирской области. По состоянию на 4 декабря обследовались более 191 тысячи человек. За год было впервые выявлено 17 746 заболеваний. Чаще всего жители региона страдают от болезней системы кровообращения — 6873 случая. Далее идут болезни органов дыхания (1327), болезни мочеполовой системы (1212), болезни органов пищеварения (987), сахарный диабет (838), болезни нервной системы (404), болезни глаз (209).

У 20 пациентов выявлены злокачественные новообразования.

Более 31 тысячи пациентов прошли второй этап диспансеризации, углубленные консультации, а также дополнительные диагностические исследования. Из прошедших диспансеризацию практически здоровыми признаны только 21,3% пациентов. 12,4% имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. У 66,3% обследованных выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи.

Между тем плановые обследования жителей региона в рамках диспансеризации продолжаются. В том числе по «семейному графику» – в вечернее время и в субботние дни. Диспансеризация проводится бесплатно в поликлиниках по месту жительства за счет средств фонда ОМС. При обращении в медицинское учреждение пациенту необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС, напоминает облздрав.

В этом году в стране вступил в силу новый порядок проведения профилактических медицинских осмотров. Теперь граждане старше 39 лет смогут проходить диспансеризацию ежегодно, а не раз в три года, как было ранее. Кроме того, люди с 18 лет теперь могут раз в год пройти профилактический медицинский осмотр, который ранее проводился раз в два года. Для лиц предпенсионного и пенсионного возраста вводится отдельная дополнительная диспансеризация.

Ранее «Призыв» сообщал, что массовая диспансеризация ожидает взрослое население страны, в том числе и Владимирской области, в ближайшие два года.

Ольга Ефремова

Фото: inhimkicity.ru