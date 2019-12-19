Директор МКУ «Дирекция жизнеобеспечения населения» г. Карабаново привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело, возбужденное Владимирским УФАС России, в отношении директора МКУ «Дирекция жизнеобеспечения населения» г. Карабаново.

В феврале 2019 года должностным лицом заказчика была утверждена документация на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции водозаборной станции ВЗС по адресу: Владимирская область, город Суздаль, ул. Садовая.

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России установил, что в рассматриваемом случае, должностное лицо заказчика утвердило аукционную документацию с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал должностное лицо — директора МКУ «Дирекция жизнеобеспечения населения» г. Карабаново виновным в совершении административного правонарушения и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей в доход бюджета.