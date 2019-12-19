Директор ГКОУ ВО «Гусь-Хрустальная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело, возбужденное Владимирским УФАС России, в отношении директора ГКОУ ВО «Гусь-Хрустальная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат».

В апреле 2019 года должностным лицом заказчика была утверждена документация на поставку угля для нужд ГКОУ ВО «Гусь-Хрустальная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат».

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России установил, что в рассматриваемом случае, должностное лицо заказчика утвердило аукционную документацию с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал должностное лицо – директора ГКОУ ВО «Гусь-Хрустальная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» виновным в совершении административного правонарушения и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей в доход бюджета.