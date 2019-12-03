Диагноз пневмония подтвержден у 17 детей

Пневмония диагностирована у 17 детей из Владимира. Все они госпитализированы и находятся в инфекционном отделении городской больницы № 2. Это официальная информация регионального департамента здравоохранения, полученная на запрос «Призыва». При этом медики просят не называть происходящее эпидемией. По их словам, речь идет о сезонном всплеске заболеваемости.

— Так происходит каждый год. В октябре, ноябре и начале декабря дети чаще болеют. У некоторых мы действительно диагностируем пневмонию. Но это не вспышка болезни, ничего необычного в этом нет, — пояснили нам в горбольнице №2. — Возраст заболевших детей самый разный. Все они из разных районов Владимира.

О том, что инфекционное отделение переполнено, в редакцию «Призыва» сообщила жительница Владимира. В медучреждение с температурой попал ее ребенок. Несмотря на то, что он был в контакте с больным пневмонией, делать ребенку анализ на микоплазму, по словам мамы, не стали.

— Сегодня ребенка выписали, при том что температура сохраняется. На мой очередной вопрос про анализ на микоплазму врач снова ответил, что у них нет реактивов. Пневмонию исключили и отправили искать причину температуры на участок, — сообщила жительница города.

При этом медики уверяют, что все необходимое для диагностики и лечения пневмонии у них есть. Официально о возможных проблемах с реагентами не сообщается. Однако родители заболевших детей переживают, что диагнозы могут просто замалчивать ради статистики.

В середине ноября вспышка внебольничной пневмонии была зафиксирована в 42-й школе Владимира. В общей сложности болезнь диагностировали у 10 человек. Учебное учреждение пришлось закрывать на карантин. Сейчас ситуацию удалось взять под контроль. Дети вернулись к занятиям. Несмотря на это, медики регулярно проводят осмотр школьников. Детей с подозрением на ОРВИ выводят из классов. Здание обрабатывают специальным дезинфицирующим средством.

Ранее «Призыв» сообщал, что риновирусы взялись за жителей Владимирской области.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»