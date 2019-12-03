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Диагноз пневмония подтвержден у 17 детей

Инфекционное отделение переполнено

Пневмония диагностирована у 17 детей из Владимира. Все они госпитализированы и находятся в инфекционном отделении городской больницы № 2. Это официальная информация регионального департамента здравоохранения, полученная на запрос «Призыва». При этом медики просят не называть происходящее эпидемией. По их словам, речь идет о сезонном всплеске заболеваемости.

Так происходит каждый год. В октябре, ноябре и начале декабря дети чаще болеют. У некоторых мы действительно диагностируем пневмонию. Но это не вспышка болезни, ничего необычного в этом нет, — пояснили нам в горбольнице №2. — Возраст заболевших детей самый разный. Все они из разных районов Владимира.

О том, что инфекционное отделение переполнено, в редакцию «Призыва» сообщила жительница Владимира. В медучреждение с температурой попал ее ребенок. Несмотря на то, что он был в контакте с больным пневмонией, делать ребенку анализ на микоплазму, по словам мамы, не стали.

Сегодня ребенка выписали, при том что температура сохраняется. На мой очередной вопрос про анализ на микоплазму врач снова ответил, что у них нет реактивов. Пневмонию исключили и отправили искать причину температуры на участок, — сообщила жительница города.

При этом медики уверяют, что все необходимое для диагностики и лечения пневмонии у них есть. Официально о возможных проблемах с реагентами не сообщается. Однако родители заболевших детей переживают, что диагнозы могут просто замалчивать ради статистики.

В середине ноября вспышка внебольничной пневмонии была зафиксирована в 42-й школе Владимира. В общей сложности болезнь диагностировали у 10 человек. Учебное учреждение пришлось закрывать на карантин. Сейчас ситуацию удалось взять под контроль. Дети вернулись к занятиям. Несмотря на это, медики регулярно проводят осмотр школьников. Детей с подозрением на ОРВИ выводят из классов. Здание обрабатывают специальным дезинфицирующим средством.

Ранее «Призыв» сообщал, что риновирусы взялись за жителей Владимирской области.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»

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