Диабетики не получили обещанного оборудования

Если для кого-то конец года связан с праздниками, то для инсулинозавимых диабетиков это переживания по поводу льготных лекарств. На днях больные, подключенные к инсулиновым помпам, начали обзванивать свои поликлиники по всей Владимирской области. Люди ждали обещанного поступления бесплатных расходников для этого дорогостоящего аппарата. Напомним, что в конце прошлого года вышло распоряжение правительства, в рамках которого диабетики-инвалиды могут рассчитывать на бесплатные инфузионные наборы и резервуары для инсулиновых помп.

На данный момент в регионе инсулиновые помпы установлены 115 взрослым и 88 детям.

В сентябре этого года «Призыв» получил официальный ответ из департамента здравоохранения, в котором говорилось, что закупка расходных материалов в 2019 году осуществляется в соответствии с заявками медучреждений. На электронных торгах будет разыграна сумма почти в 19 миллионов рублей. Но вот до Нового года остались считанные часы, а диабетики так и не получили льготного оборудования. К слову, инфузионный набор для помпы и резервуар стоят около 7-8 тысяч рублей. Эта трата ежемесячная.

С вопросом — когда придут расходники для помп в облздрав обратилась представитель диабетической ассоциации Ольга Макарова. Её ответили, что торги прошли, всё закуплено, осталось распределить по поликлиникам. «Да, будет разнарядка на следующей неделе», — заверили в отделе закупок департамента здравоохранения. То же самое «Призыву» сказали в пятой городской поликлинике:

— В настоящий момент всё это оборудование отгружается в аптечные склады. Направление с рецептом пациентам выпишет эндокринолог, и дальше они получат всё необходимое в аптеке.

В первой поликлинике Ольге Макаровой ответили, что к 30 декабря всё должно быть в наличии. На деле это не подтвердилось, и пациентам никто даже не сообщил о поступлении расходников. Сама Ольга инвалид 3 группы по диабету и точно так же ждет, когда начнут выдавать бесплатное медоборудование.

— Даже если сегодня или завтра пройдет это распределение, в поликлиники поступят резервуары и катетеры, то физически просто нереально обзвонить успеть за это время всех пациентов, — говорит Ольга Макарова, заместитель председателя ВРО ОООИ «РДА». – И если все эти пациенты побегут в поликлинику для получения бесплатных рецептов, то точно также у врача физически не найдется времени для выписки этих рецептов. Получается, что всё только по бумагам проходит, что да, в этом году федеральные льготники получили свои бесплатные расходные материалы для инсулиновой помпы. А по факту, в лучшем случае, они всё это получат после новогодних праздников. Потому что после обзвона больных, эндокринолог скорее всего заявит, что к нему надо записаться официально, взять талончик. Это проблематично.

Похоже, что в январе 2020 года диабетики будут покупать расходники за свой счёт. Мы будем следить за этой ситуацией. И в следующем году проверим, получили ли диабетики положенное медоборудование.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»