Девушка выпрыгнула из окна, спасаясь от огня

Крупный пожар случился сегодня утром в Коврове на улице Каменной. Загорелся одноэтажный дом, разделённый на две семьи. Огнем было охвачено 150 кв. метров. На момент пожара в доме находилась девушка. Она спаслась через окно. Выход был отрезан огнём.

Когда пожарные были на месте, горела одна половина дома, чердачное помещение и кровля. Огонь мог распространиться дальше. А потому звенья газодымозащитной службы приступили к тушению пожара сразу по нескольким направлениям: одно звено вошло внутрь дома, два звена боролись с огнём на кровле в чердачном помещении, другие пожарные защищали вторую половину дома.

Во время тушения огня пожарные нашли кота.

Кот надышался угарным газом и почти не шевелился. Пожарные дали ему кислород из дыхательного аппарата, отпоили водой и вернули хозяевам. Позже кот Тайсон пришёл в себя.

В результате пожара сгорела внутренняя отделка и имущество одной половины дома, а также кровля по всей площади. Наиболее вероятная причина пожара – аварийный режим работы электрического оборудования в коридоре, сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области.

Ранее«Призыв» сообщал о крупном пожаре во Владимире. Горел деревянный трехквартирный дом на улице Рабочей.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

Видео Натальи Никитиной